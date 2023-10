Oilers: Du renfort important attendu

Après la dégelée subie (8-1) mercredi contre les Canucks à Vancouver, les Oilers recevront du renfort important en vue de la revanche qui se déroule cette fois-ci à Edmonton, samedi.

En effet, le défenseur Mattias Ekholm fera son retour dans la formation edmontonienne. Ce dernier n’a participé à aucun match préparatoire en raison d’une blessure à la hanche.

«Nous voulions gérer la situation de la manière la plus intelligente possible et c’est pourquoi Mattias [Ekholm] n’a pas disputé la rencontre de mercredi, a déclaré l’entraîneur-chef des Oilers, Jay Woodcroft, dans des propos relayés par le site NHL.com. Depuis, il a eu une autre bonne journée et semble en bon état.»

La présence de l’arrière suédois fera certainement du bien au désavantage numérique du club, celui-ci ayant alloué trois buts sur six tentatives adverses mercredi.

Échangé aux Oilers par les Predators de Nashville lors de la dernière date limite des transactions, Ekholm a participé à 21 matchs en fin de saison dernière avec Edmonton, amassant au passage quatre buts et 10 aides pour 14 points.