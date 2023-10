Le gardien de but des Rangers de New York Jonathan Quick a refusé de se rapporter aux Blue Jackets de Columbus la saison dernière et ceux-ci l'ont nargué pour cela, samedi soir.

L'Américain de 37 ans a été bon joueur et a trouvé ça bien drôle lorsqu'il a vu «l'hommage» sur le tableau indicateur.

À voir ci-dessous.