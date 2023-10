Un jour, Reaves «trouvera chaussure à son pied»

Le colosse des Maple Leafs Ryan Reaves ne s’est pas fait que des admirateurs au cours de sa carrière dans la LNH.

L’ancien de la LNH Antoine Roussel n’a jamais tellement apprécié le type d’arrogance que le réputé bagarreur a souvent affiché sur la patinoire. Et il n’a particulièrement pas aimé le geste de la main que Reaves a fait, mercredi soir, tout de suite après avoir été malmené par le défenseur des Canadiens Arber Xhekaj.

À LIRE AUSSI | Ryan Reaves veut sa revanche sur Arber Xhekaj

«J'ai tellement détesté son geste après le combat, ça m'a horripilé», a lancé Roussel, vendredi soir, à «JiC».

«Je l'ai vu faire son petit signe à la foule comme s'il avait gagné le combat, ça m'a vraiment dérangé, et je suis sûr que ça a dérangé Xhekaj, a-t-il poursuivi. Ça va continuer à alimenter l'animosité durant toute la saison. Ils rejouent seulement l'un contre l'autre au mois de mars, mais c'pas grave. Le match est encerclé.»

Roussel a affronté Reaves à plusieurs reprises durant sa carrière dans la LNH et a sûrement été impliqué dans un bon nombre de mêlées avec le dur à cuire. Il est bien placé pour commenter ses habitudes.

«Reaves l'a fait toute sa carrière et ça m'a toujours dérangé, a-t-il expliqué. À un certain moment donné quand je jouais avec les Stars, je me souviens qu'il regardait le nom des joueurs dans leur dos quand ils étaient à une mise au jeu l'un contre l'autre. Juste pour nous écoeurer, pour dire "t'es qui, t'es pas assez bon pour moi".»

Selon lui, Reaves finira bien par ravaler son arrogance.

«Ça m'a toujours dérangé et un jour, ce gars-là, et je ne veux pas être prophète de malheur, trouvera chaussure à son pied», a-t-il résumé.

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.