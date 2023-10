Taylor Swift et Travis Kelce passeront le weekend ensemble

À la suite de la victoire des Chiefs de Kansas City de 19 à 8 sur les Broncos de Denver jeudi soir au Arrowhead Stadium, Travis Kelce profitera du dimanche sans match de football à l’horaire pour passer du temps avec Taylor Swift.

Selon le site TMZ, qui a rapporté la nouvelle, il n’est pas encore certain si le couple présumé restera à Kansas City ou s’il se dirigera vers une autre destination pour profiter de ces moments libres.

• À lire aussi: NFL: les Chiefs font le boulot face aux Broncos

• À lire aussi: Brûlé sévèrement: l’ailier rapproché David Njoku dévoile des photos de son visage

• À lire aussi: NFL: une culture toxique chez les «Cards»?

Pour une troisième fois en quatre matchs, la chanteuse a assisté aux prouesses des Chiefs. La mère de Kelce, Donna, a été aperçue portant un bracelet d’amitié, devenu très populaire aux concerts de Taylor Swift.

La chanteuse et le joueur de football ont été vus ensemble à plusieurs reprises dans les dernières semaines. En plus de la présence de Swift aux rencontres des Chiefs (quelques clichés ont d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux), ils ont notamment été photographiés dans un bar et à bord d’une voiture décapotable.

Ils entretiendraient une relation amoureuse selon plusieurs rumeurs. Aucun des deux n’a confirmé la nouvelle pour le moment.