Pour avoir bousculé son entraîneur, Lance Stroll reçoit une tape sur les doigts

Le pilote Lance Stroll peut s’estimer chanceux d’avoir reçu un simple avertissement écrit de la part de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) pour son comportement général aux qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Qatar, le 6 octobre.

Tel que rapporté vendredi par le site spécialisé motorsport.com, le porte-couleurs de l’écurie Aston Martin n’a pas écopé d’une sanction à la suite d’une enquête menée par la FIA durant les derniers jours. Néanmoins, il a exprimé ses regrets quant à ses gestes commis au terme de son élimination en Q1. Il a retenu l’attention pour avoir lancé son volant et bousculé son entraîneur personnel Henry Howe dans le garage, au moment de la pesée obligatoire.

«Nous pouvons confirmer que le responsable de l’application des règles de la FIA a reçu des excuses de Lance Stroll [...], a déclaré un porte-parole de l’organisation au même site. Il a pris note de ces excuses et a émis un avertissement écrit, rappelant à Lance ses responsabilités en tant que concurrent lié par le code d'éthique de la FIA et d'autres directives éthiques et de conduite de la FIA énoncées par les règlements sportifs.»

Stroll connaît une année difficile, occupant le 10e rang du classement des conducteurs avec 47 points; son coéquipier Fernando Alonso est quatrième avec 183 points de son côté. La prochaine épreuve au calendrier sera le Grand Prix des États-Unis, prévu le 22 octobre à Austin, au Texas.