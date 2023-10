Le «trio des vétérans» devra en donner plus

Le «trio des vétérans» formé de Tanner Pearson, Sean Monahan et Brendan Gallagher n’a pas offert grand-chose aux Canadiens à leur premier match de la saison.

Certes, Monahan n’a pas été mauvais lorsqu’il a été utilisé en avantage numérique, mais les deux autres n’ont pas été tellement visibles : ils ont été limités à un tir tenté, donc hors-cible, en douze minutes sur la glace.

«Il faut que ce trio-là amène plus d'offensive», a souligné notre collègue Renaud Lavoie, vendredi, à «JiC».

«On n'a pas vu Tanner Pearson créer beaucoup d'offensive lors des matchs préparatoires, a-t-il ajouté. Brendan Gallagher, on l'a épargné d'une certaine façon en le faisant très peu jouer.»

Gallagher a rappelé en point de presse, vendredi, que ce n’était que le premier match de la saison.

«C'est le début, là, a renchéri Renaud. Il ne faut pas partir en peur non plus, il ne faut pas paniquer. Mais quelque part, dans deux-trois semaines, on en reparlera.»

Il a aussi été question, dans sa chronique, du caractère d’Arber Xhekaj et de Ryan Reaves, de Connor Bedard et d’une jolie scène de retrouvailles à l’entraînement entre plusieurs joueurs du CH et des Blackhawks.

Voyez «la Mise en échec» en vidéo principale.