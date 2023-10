La France obtient son billet pour l'Euro 2024

Mission accomplie: l'équipe de France a obtenu son billet pour l'Euro-2024 en dominant les Pays-Bas 2-1 grâce à un doublé de sa star Kylian Mbappé, qui a mis un terme à sa disette au meilleur moment, vendredi à Amsterdam.

La rencontre était présentée à TVA Sports.

Il ne faut jamais enterrer trop vite le capitaine des Bleus. Muet depuis quatre rencontres avec le PSG et inefficace en sélection depuis le 19 juin, le crack de Bondy s'est réveillé là où on l'attendait pour propulser les siens en phase finale du Championnat d'Europe (14 juin-14 juillet en Allemagne).

En inscrivant ses 41e et 42e buts sur la scène internationale et en dépassant la légende Michel Platini (7e, 53e), Mbappé s'est de nouveau érigé en sauveur, pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps. Le ticket pour l'Euro en poche, le sélectionneur peut désormais se projeter tranquillement vers le grand rendez-vous continental et vivre une fin d'année paisible, en attendant le tirage au sort du tournoi, prévu le 2 décembre à Hambourg.

Ce succès et cette qualification ne font que couronner une année quasiment sans faute pour « DD » dont les hommes auront survolé leur groupe B avec jusqu'ici six victoires et un seul but encaissé, après la réduction du score des Néerlandais par l'intermédiaire de Quilindschy Hartman (83e). Le seul accroc de 2023 a été enregistré en amical en Allemagne le mois dernier (2-1) mais cette défaite, subie avec une équipe largement remaniée et sans Mbappé, apparaît totalement anecdotique au vu de la domination des Bleus au cours de cette campagne qualificative.

France - Pays-Bas: But Kylian Mbappé 1-0 -

Le grand mérite de Deschamps aura été de surfer sur le magnifique parcours des siens au Mondial-2022 et d'avoir su régénérer son équipe après la retraite internationale de plusieurs glorieux anciens (Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema, Steve Mandanda).

Face à une telle machine, les Bataves, décimés par les blessures et privés de nombreux cadres (Sven Botman, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo), pouvaient difficilement lutter.

Solidité et maturité

Les vice-champions du monde français n'ont pourtant pas surclassé leurs adversaires comme à l'aller en mars au Stade de France (4-0). Mais ils ont fait preuve de plus de maturité et de solidité après l'ouverture du score de Mbappé à la suite d'un beau travail du trio Coman-Griezmann-Clauss, malgré les incursions de Xavi Simons, le plus dangereux des Oranje.

Le 2e but du Parisien, un chef-d'œuvre de frappe en pleine lucarne, n'a fait que confirmer la mainmise française.

Si les Tricolores ne se sont pas créé une avalanche d'occasions, leur maîtrise a été totale et la charnière centrale inédite (Ibrahima Konaté-Lucas Hernandez), en l'absence de Dayot Upamecano, forfait sur blessure, n'a rien laissé passer avant le but de Hartman, qui a empêché Mike Maignan de rester invaincu en qualifications.

La belle prestation de Jonathan Clauss, auteur d'une passe décisive, est également une bonne nouvelle pour Deschamps alors que le poste d'arrière droit a souvent été considéré comme le maillon faible des Bleus ces derniers temps.

Seul Randal Kolo Muani peut encore une fois s'estimer frustré par sa performance. Le néo-Parisien a du mal à s'imposer à la pointe de l'attaque et l'ombre du vétéran Olivier Giroud continue de planer au-dessus de sa tête. Sans but depuis celui inscrit en demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc, l'ex-Nantais n'a toujours pas trouvé sa place en sélection.

Mais tant que les Français possèdent en leur sein un génie de la trempe de Mbappé, il ne peut pas leur arriver à grand-chose.

La Belgique s'offre l'Autriche et la qualification

La Belgique s'est fait peur mais est parvenue à décrocher sa qualification pour l'Euro-2024 grâce à sa victoire dans la douleur 3-2 contre l'Autriche à Vienne vendredi soir.

Sans le milieu de Manchester City Kevin de Bruyne ni le gardien du Real Thibaut Courtois, les Belges, assurés de voir l'Allemagne en juin prochain, l'ont emporté dans la douleur contre leur dauphin dans le groupe F et s'emparent de la première place avec 16 points.

L'Autriche devra encore patienter pour être assurée de sa qualification, qu'elle obtiendrait avec un succès lors d'un de ses deux derniers matches contre l'Azerbaïdjan lundi ou l'Estonie en novembre.

Les Belges, quart de finalistes de la dernière édition, se sont facilité la tâche en ouvrant le score tôt dans la partie après une démonstration de puissance de l'ailier de Séville Dodi Lukebakio, qui a joliment conclu son rush d'une frappe enroulée (12e).

Les Autrichiens ont bien tenté d'inquiéter les Diables Rouges, privés de leur portier habituel, mais le gardien de Strasbourg Matz Sels a tenu son rang, impeccable lors de ses quelques interventions (20e, 42e).

L'Autriche, qui a dû composer sans ses deux cadres David Alaba et Marko Arnautovic, a de nouveau cédé en début de deuxième période.

L'ailier longiligne Lukebakio, bien servi en retrait par l'ancien de Monaco et de l'Atlético Madrid Yannick Ferreira-Carrasco, a doublé la mise d'une frappe sèche et déviée au ras du poteau de Schlager, le gardien autrichien (2-0, 55e).

Trois minutes plus tard, l'avant-centre de la Roma Romelu Lukaku a conclu avec brio un gros travail du feu follet Jérémy Doku (3-0, 58e).

Brassard autour du biceps, « Big Rom » a montré qu'il était toujours bien présent sur le front de l'attaque, malgré l'éclosion de l'attaquant du RB Leipzig Loïs Openda, aligné à ses côtés par le sélectionneur Domenico Tedesco.

Ses hommes ont toutefois connu une fin de match moins tranquille que prévu.

À 20 minutes du terme, le capitaine autrichien Konrad Laimer a sonné la révolte d'une frappe bien placée depuis l'entrée de la surface (3-1, 73e). Le milieu Amadou Onana a ensuite laissé ses coéquipiers à dix après avoir reçu un deuxième carton jaune (78e).

En infériorité numérique, les joueurs du plat pays ont reculé et concédé un pénalty, sur une main du Rennais Arthur Theate, transformé par Marcel Sabitzer (3-2, 84e).

La sélection belge a tenu bon. Elle décroche un cinquième succès en six journées et reste invaincue. En Allemagne en juin prochain, elle participera à un troisième Euro consécutif pour la première fois de son histoire.

Le Portugal qualifié

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a obtenu son billet pour l'Euro-2024 qui se jouera en Allemagne en battant la Slovaquie (3-2), vendredi à Porto, pour creuser un écart en tête du groupe J qui lui permettra de terminer au moins à la deuxième place qualificative.

Grâce à l'ouverture du score de l'attaquant du PSG Gonçalo Ramos et à un doublé de Cristiano Ronaldo, la Seleçao a poursuivi son sans faute, avec sept victoires en autant de rencontres, tout en encaissant les premiers buts de cette campagne.