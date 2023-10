Alexis Lafrenière : «Il était excellent ce soir»

Les détracteurs d’Alexis Lafrenière n’ont pas été tendres dans les dernières semaines, mais l’attaquant québécois les a rapidement fait taire au premier match de la saison, jeudi soir.

Le joueur des Rangers de New York a brisé la glace pour sa formation, mais il ne s’est pas arrêté là. Après ce but, Lafrenière et ses compagnons de trio, Artemi Panarin et Filip Chytil, ont joué avec énergie pour limiter les Sabres de Buffalo à un seul filet.

Peu d’observateurs des Blueshirts s’attendaient à une telle performance, surtout que l’Eustachois s’était blessé durant le camp. Devant son niveau de compétitivité peu convaincant, plusieurs ont réclamé le départ du prometteur ailier gauche.

Sauf que l’entraîneur-chef Peter Laviolette avait remarqué que le premier choix au total du repêchage de 2020 avait enclenché la deuxième vitesse.

«Il venait de connaître quelques-uns de ses meilleurs entraînements, ses meilleurs du camp. De revenir, de recommencer à travailler dans ce camp... je crois qu’il a fait un pas vers l’avant durant ces entraînements, et que ça s’est transféré dans les matchs», a-t-il lancé après la victoire de 5 à 1 en conférence de presse.

«J’ai trouvé que son trio a été excellent. C’était bien de le revoir dans l’action. Il essaie de rattraper le rythme des autres, parce qu’il a manqué un peu de temps. Il était excellent ce soir [mardi]», a ajouté un Laviolette élogieux.

Pas de soulagement

Le principal intéressé savait évidemment qu’une certaine pression s’était installée, mais il a mis ses œillères et s’est concentré sur la tâche à accomplir. Ce but n’a rien changé à état d’esprit, selon lui.

«C’était bien d’en marquer un rapidement. Je n’ai pas eu à faire grand-chose, c'était un beau jeu de "Bread" [Panarin]. Quand tu joues avec des gars comme lui, tu essaies seulement de te démarquer et il va te trouver. C’est ce que j’ai essayé de faire», a expliqué Lafrenière.

«Je tente de jouer avec confiance. [...] J’essaie de jouer et de ne pas trop penser et avoir du plaisir.»

Le réveil du joueur de 22 ans est attendu cette année, lui qui a connu trois saisons en deçà des attentes associées à son rang de sélection. En 2022-2023, il a établi un sommet personnel avec 39 points, mais il a été blanchi en sept matchs éliminatoires.