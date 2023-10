Une soirée réussie pour Jonathan Huberdeau, mais surtout la famille de Chris Snow

Même si la victoire de 5 à 3 obtenue mercredi aux dépens des Jets de Winnipeg ne ramènera pas à la vie Chris Snow, la soirée a apporté un peu de réconfort dans l’entourage des Flames de Calgary.

Effectivement, les derniers mois ont été difficiles au sein de l’organisation albertaine. Déjà échaudée par des changements d’entraîneur-chef et de directeur général, sans compter une exclusion des séries 2023 et le dossier du futur aréna qui devrait finalement voir le jour au coût de 800 millions $, les Flames ont vécu un drame quand Snow, adjoint au DG combattant la sclérose latérale amyotrophique, est décédé il y a une douzaine de jours. Et, si les favoris locaux l’ont emporté sur la glace lors de cette partie inaugurale locale, les véritables gagnants de la soirée furent les membres de la famille du défunt dont les funérailles seront célébrées jeudi après-midi.

Crédit photo : Photo tirée du blogue de Kelsie Snow (kelsiesnowwrites.com)

Chaleureusement applaudis par la foule du Scotiabank Saddledome, la veuve de Chris Snow, Kelsie, ainsi que leurs deux enfants (Willa et Cohen), se souviendront toute leur vie de l’ovation à laquelle ils ont eu droit. Et le fils de l’ex-dirigeant se rappellera également de son passage dans le vestiaire et de ses manifestations de joie avec le gardien Jacob Markstrom, auteur de 35 arrêts.

«J’aimerais remercier la famille Snow pour s’être présentée ici et avoir déposé la rondelle [à la mise au jeu protocolaire], a d’ailleurs affirmé le Suédois, tel que précisé par le réseau Sportsnet. Il y avait beaucoup d’émotions. C’est dur de perdre un mari et un père, et ils sont demeurés si forts. Je crois que cela a touché énormément de gens.»

Source d’inspiration

Ainsi, en plus de l’arrivée de l’instructeur-chef Ryan Huska et du vent de renouveau habituellement associé au premier duel d’une campagne, les Flames détenaient une raison supplémentaire d’entamer les hostilités avec la rage de vaincre. Snow constituait un visage important dans l’organigramme et également au sein du personnel des joueurs.

Certains ont donc pris les grands moyens pour couronner de digne façon l’événement. Pendant que Jonathan Huberdeau amassait deux mentions d’aide, son coéquipier Andrew Mangiapane s’est illustré avec deux buts et une aide. Celui-ci a toutefois préféré diriger l’attention vers le vrai héros de la soirée.

«Ce qu’ils ont vécu fut difficile et triste. Chris signifiait tellement à leurs yeux et pour cette équipe, a commenté l’attaquant en évoquant aussi la cérémonie d’avant-match, durant laquelle Kelsie Snow a serré fort ses enfants. Je pense que tous les gars à la ligne bleue le ressentaient. Je crois honnêtement que cela nous a alimentés un peu plus pour aller chercher cette victoire pour lui.»