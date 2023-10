Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur la guerre du mardi soir opposant NXT à AEW Dynamite.

De plus, ils discutent des débuts d’Adam Copeland, de Fast Lane, de CM Punk, du «heel turn» de Loue O’Farrell, et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :