LCF: ces joueurs des Alouettes aspirent à un prix important

Dix joueurs de la formation 2023 des Alouettes de Montréal sont en lice pour le titre de recrue de l’année dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Le circuit a révélé les 107 noms des athlètes admissibles à ce prix, jeudi.

Chez les Moineaux, les demis défensifs Kabion Ento et Reggie Stubblefield sortent du lot. Le premier a effectué 43 plaqués, deux interceptions et un touché. Le second a quant à lui totalisé 40 plaqués, trois sacs du quart, deux interceptions et un échappé forcé.

Les Québécois Tysen-Otis Copeland (demi défensif) et David Dallaire (centre-arrière) sont également parmi les nommés. Ils sont respectivement des produits des Carabins de l’Université de Montréal et du Rouge et Or de l’Université Laval.

Les autres joueurs des Alouettes en lice sont les receveurs de passes Keshunn Abram et Quartney Davis, le joueur de ligne défensive Israel Antwine, le secondeur Bryce Notree, ainsi que le demi défensif Kordell Rodgers.

Avec deux matchs à faire à leur saison, les Alouettes ont déjà obtenu leur billet pour les éliminatoires. S’ils l’emportent samedi contre les Elks à Edmonton, ils seront assurés de disputer la demi-finale de la section Est au stade Percival-Molson.