Arber Xhekaj disputait hier, contre les Maple Leafs, un premier match de saison régulière depuis le 12 février dernier. Ce jour-là, le défenseur s’était blessé lors d’un combat contre Vincent Desharnais.

Certains se demandaient si le jeune homme allait cette année, à la suite de sa longue convalescence, opter pour une approche un peu plus «douce», sur la glace. La réponse est venue rapidement.

Dès le premier vingt, Arber s’est jeté sur Ryan Reaves, le meilleur pugiliste de la Ligue nationale de hockey (LNH). Xhekaj, qui n’avait pas apprécié une charge de Reaves sur Kaiden Guhle, n’a pas réfléchi une seconde, ni même analysé l’identité de son adversaire : il est passé en mode «protecteur». Cette audace du no 72, bien honnêtement, m’a beaucoup impressionné.

Mais la performance qu’il a offert, à seulement 22 ans et devant un dur à cuire cumulant plus de 80 combats chez les pros, m’a encore plus renversé.

Il fut une époque où certains joueurs du club fuyaient les escarmouches comme la peste, même quand il était question de défendre/aider un coéquipier dans le besoin.

Mais hier, à Toronto, le combat de Xhekaj semble avoir été le signal initial d’une soirée où tous les patineurs du CH, sans exception, se sont tenus.

«En tant que groupe, on est ensemble, a commenté Martin St-Louis en point de presse, jeudi matin. C’est sûr qu’Arber fait ça à sa façon, mais si quelque chose se passe et qu’il n’est pas sur la glace, tout le monde se tient et c’est important.»

Tout ça m’a amené à me poser une question et j’ai vu que plusieurs d’entre vous aviez la même, depuis la fin de ce premier match de la saison : quelle est la véritable valeur d’Arber Xhekaj?

Parce qu’il est très difficile d’établir avec certitude sa potentielle valeur marchande (comme certains me l'ont demandé), j’ai décidé de mener ma propre enquête auprès des joueurs du CH.

Ma question à leur endroit était très simple : quelle est l’importance d’Arber Xhekaj au sein de cette équipe?

En vidéo principale, je vous résume les réponses que j’ai obtenues et je vous garantis qu’elles sont sans équivoque.

