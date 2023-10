La LNH punit Phillip Danault

La saison 2023-2024 s’est mal entamée pour les Kings de Los Angeles et particulièrement leur attaquant Phillip Danault, car il a écopé d’une amende pour un geste répréhensible commis mercredi.

Dans la défaite de 5 à 2 subie aux mains de l’Avalanche du Colorado, le Québécois a asséné un coup de bâton au joueur d’avant Ross Colton, ce qui lui a valu une sanction de 5000 $ de la part du service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Aucune pénalité n’a été imposée à la suite de la séquence survenue tôt en deuxième période.

Danault a inscrit une mention d’aide et maintenu un différentiel de -1 à son premier match de la campagne. Ce fut plus difficile pour un autre patineur d’ici, Pierre-Luc Dubois. Ce dernier a été tenu en échec et a conclu avec une fiche de -2.

La formation californienne accueillera les Hurricanes de la Caroline, samedi.

