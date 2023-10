Jesperi Kotkaniemi pense être encore meilleur

Jesperi Kotkaniemi croit pouvoir s’établir comme un joueur d’impact en 2023-2024.

L’an dernier, à sa deuxième campagne avec Hurricanes de la Caroline, l’attaquant a connu sa meilleure saison sur le plan des statistiques. Il a amassé 18 buts et 25 mentions d’aide pour 43 points en 82 parties.

• À lire aussi: La LNH punit Phillip Danault

• À lire aussi: «Je vais me comporter comme un pro»: Joel Armia réagit pour la première fois depuis son renvoi à Laval

• À lire aussi: Retour des Nordiques: Patrice Bergeron ouvert à l’idée d’aider

«J’ai gagné de la masse et je suis devenu plus fort. J’ai amélioré mon patin et j'ai gagné davantage de batailles. C’est ce qui sera mon meilleur atout pour le futur», a analysé Kotkaniemi, dont les propos ont été rapportés par le magazine «The Hockey News».

Le choix de première ronde (troisième au total) du Canadien de Montréal en 2018 a obtenu plus de responsabilités dans les derniers moments de la saison en 2022-2023, lui qui a notamment évolué avec Martin Necas et Andrei Svechnikov sur ses ailes.

«L’an passé, il a eu la chance de jouer avec de meilleurs hockeyeurs. C’est énorme. Il a beaucoup plus joué que lors de l’année précédente», a indiqué l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour.

«Naturellement, cela permet d’augmenter les chiffres et c’est généralement ce que tout le monde regarde. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il joue mieux ou pas mieux. Il pouvait très bien jouer, mais il n’inscrivait tout simplement pas de points. Il faut faire attention et ne pas juger sur cette base, mais on pouvait dire, surtout au cours de la seconde moitié de l'année, qu'il était un meilleur joueur et les statistiques le confirmaient.»

«Je pense qu'il comprend un peu mieux le jeu, a ajouté Brind'Amour. Il a également mûri physiquement. Il est encore jeune. Nous en avons déjà parlé, il y a encore de la place pour l’amélioration dans tous les domaines, mais je pense qu’il va dans la bonne direction.»

Un autre pas?

Le joueur de centre finlandais est persuadé qu’il peut poursuivre sur sa lancée de 2022-2023.

«Je veux faire un pas en avant par rapport à l'année dernière, a-t-il déclaré. J'espère connaître un meilleur départ en termes de points et essayer simplement d'être une meilleure version de moi-même.»

Mercredi, au cours du premier match de la saison des «Canes», Kotkaniemi a patiné au centre de Necas et de Teuvo Teravainen sur la deuxième ligne d’attaque. Il a inscrit une mention d’aide dans un gain de 5 à 3 sur les Sénateurs d’Ottawa.