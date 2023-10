«Je ne pouvais pas même me retourner dans mon lit» - Sean Couturier

Ça fait un bail que l’attaquant des Flyers de Philadelphie Sean Couturier n’a pas disputé un match de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Celui ayant souffert de graves problèmes dorsaux n’a pas connu ce bonheur depuis environ 22 mois, soit exactement 663 jours. La longue attente du vétéran de 30 ans prendra finalement fin ce jeudi, lorsqu’il sera de la formation des siens pour un duel contre les Blue Jackets à Columbus.

«Il y a eu des moments où c’était vraiment difficile, mais abandonner n’a jamais été une option», a affirmé Couturier, dont les propos ont été rapportés par le site NHL.com.

«Malgré les difficultés, j’ai continué de travailler fort. Il reste sept ans à mon contrat. Si j’avais eu besoin de trois ou quatre ans pour revenir, j’aurais pris trois ou quatre ans. J’étais prêt à tout faire pour revenir au jeu.»

Un long chemin parsemé d’embûches

Le chemin de la guérison a été long, très long pour Couturier. Son dernier match remonte au 18 décembre 2021 contre les Sénateurs d’Ottawa. Ce n’est cependant pas un seul coup qui l’a mis K.-O.

«Trois ou quatre semaines avant l'incident, j'ai commencé à ressentir des raideurs au dos, s’est-il souvenu. C'était difficile de me lever le matin, difficile de me préparer pour les matchs. Mon dos était toujours mal en point. Je m'échauffais et effectuais des exercices afin de me sentir un peu plus à l'aise quand venait le match. Puis, j’encaissais une mise en échec en première période et je ne me sentais pas bien pour le reste de la rencontre.»

«Je me rappelle que pendant les entractes, je ne pouvais pas même m'asseoir devant mon casier, c'était irritant, comme des douleurs névralgiques. Je ne pouvais pas trouver une position confortable. J'ai fini le match, mais cette nuit-là, je n’ai pas pu dormir. [...] Je ne pouvais pas même me retourner dans mon lit. Mon épouse m'a dit que je grognais au milieu de la nuit pendant que je tentais de me retourner. C'est à ce moment que j'ai su que quelque chose clochait. »

Couturier a été opéré une première fois en février 2022, mais d’autres problèmes ont émergé avant la campagne suivante.

« Pendant tout l'été, je ressentais des sensations désagréables au niveau du fessier, une irritation nerveuse», a-t-il raconté.

«Quand j'ai commencé à pousser la machine davantage avant le début du camp [d'entraînement], en patinant chaque jour, je pense avoir aggravé ma hernie.»

Le hockeyeur est de nouveau passé sous le bistouri, mais pas seulement pour soigner sa hernie discale. En effet, les médecins ont aussi dû lui enlever un kyste et boucher une fuite dans sa moelle épinière.

La décision difficile de Brière

Cinq mois plus tard, Couturier voulait tenter un retour au jeu, mais les Flyers en ont décidé autrement. Le joueur n’était pas d’accord, mais le directeur général (par intérim à l’époque) Daniel Brière ne lui a pas laissé le choix.

Le DG et joueur ont une relation particulière, puisqu’ils ont été coéquipiers chez les Flyers. Couturier a d’ailleurs habité chez Brière pendant sa première saison dans la LNH en 2011-2012.

«C'est probablement la décision la plus difficile que j'ai dû prendre, de dire à quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup, comme un ami, que la bonne chose à faire pour lui-même et pour les Flyers était de ne pas jouer, a indiqué Brière. Ça n'a pas du tout été une situation facile. Mais ça allait plus loin. Ça n'avait rien à voir avec moi. Je devais prendre la meilleure décision pour lui et les Flyers.»