Fury dénonce un «cirque» autour de son combat

Le boxeur britannique Tommy Fury a dénoncé jeudi le «cirque» autour de son combat contre le Youtubeur KSI, après un échange d'insultes lors de la présentation des deux hommes à Manchester.

Fury, demi-frère du champion WBC des poids lourds Tyson Fury, doit affronter son compatriote KSI, Olajide Williams Olatunji de son vrai nom, dans un combat de six rounds samedi.

La conférence de presse de présentation a été perturbée par des jets de bouteilles et des insultes.

‼️ KSI SPITS at John Fury in response to having a bottle hurled at him at today’s open workout ahead of his fight vs Tommy Fury on Saturday night…



[🎥 @MF_DAZNXSeries] pic.twitter.com/ghmQiRbbOF — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 11, 2023

Le père de Fury, John, a frappé à coups de poing la cloison en plexiglas qui séparait les deux boxeurs, alors que KSI venait d'esquiver une bouteille lancée depuis la salle.

‼️ John Fury crashes the KSI vs Tommy Fury cage face-off and THROWS PUNCHES at the glass ahead of their fight on Saturday night…



[🎥 @MF_DAZNXSeries] pic.twitter.com/q2ToSRuviO — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 12, 2023

L'Américain Logan Paul, star controversée de la plateforme d'échange de vidéos, n'était pas en reste en se battant brièvement avec Dillon Danis, un Américain spécialiste de MMA, qu'il doit aussi affronter samedi.

«Je suis dans le monde de la boxe, mais c'est un numéro de cirque», a déclaré Tommy Fury.

«Nous savons ce qui nous attend, je suis ici pour me battre. On ne parle plus de rien, on se bat dans deux jours et on ne parle plus», a-t-il continué.

«Dans le monde de la boxe, c'est un clochard (KSI), il ne m'intéresse pas. Je suis au-dessus de ce gars, j'ai tous les avantages, je suis plus grand, plus fort, j'ai plus d'envergure, je suis plus lourd», a conclu Fury.