Des débuts réussis pour Jonathan Drouin avec l’Avalanche

Ce ne fut pas très long pour que Jonathan Drouin inscrive son premier point dans l’uniforme de l’Avalanche du Colorado.

Dans la huitième minute de la période initiale de l’affrontement de mercredi soir contre les Kings à Los Angeles, le Québécois a habilement refilé la rondelle à Nathan MacKinnon. Le joueur-vedette des «Avs» en a profité pour ouvrir le pointage.

La récolte de Drouin s’est arrêtée là, mais ses compagnons de trio – MacKinnon et Mikko Rantanen – ont très productifs. Le premier a ajouté deux mentions d'aide, tandis que le second a amassé deux buts et autant d’aides pour quatre points.

L’ancien du Canadien de Montréal a complété sa soirée avec un différentiel de +2.

«Ils ont pris le taureau par les cornes dès le début et ils ont créé beaucoup de choses», a dit l’entraîneur-chef de l’Avalanche, Jared Bednar, aux journalistes à propos de son premier trio.

«Ils se sont parfois montrés un peu têtus avec la rondelle en zone neutre. Mais ils sont également capables de réaliser de plusieurs jeux intéressants et de créer de nombreuses occasions de marquer.

«En troisième période, ils ont été très disciplinés avec la rondelle», a aussi remarqué le pilote.

C’était par ailleurs la 18e fois que Rantanen amassait quatre points dans un match depuis qu’il évolue dans la Ligue nationale.

«J’imagine que j’étais juste excité, a affirmé le Finlandais de 26 ans. J’ai raté une partie du camp [d’entraînement]. J’étais donc simplement excité de jouer. Évoluer avec de très bons joueurs, ça aide.»