Soirées thématiques : au tour d’Anthony Duclair de critiquer la LNH

Hockeyeur noir évoluant cette saison avec les Sharks de San Jose, le Québécois Anthony Duclair aurait aimé que la Ligue nationale (LNH) emprunte une autre direction dans le dossier sensible des pièces d’équipement portées par les joueurs lors de soirées thématiques.

Le circuit Bettman fait l’objet de critiques pour avoir mis au rancart les chandails de la fierté et de l’inclusion en juin, puis le ruban aux couleurs de l’arc-en-ciel dans les derniers jours. Déjà, le défenseur des Flames de Calgary Rasmus Andersson a qualifié de nul le choix de la LNH, qui a voulu éviter les controverses de la saison passée, au cours de laquelle des hockeyeurs ont renoncé à arborer les pièces en question. Et pendant que l’arrière des Maple Leafs de Toronto Morgan Rielly disait souhaiter que les patineurs aient le droit de s’impliquer davantage pour la cause LGBTQ+, Duclair s’est questionné.

«Je sais que beaucoup de gars appuient cela. Auparavant, je n’ai pas eu de problème à le faire. C’est triste que la ligue n’aille pas de l’avant. À mes yeux, c’est un peu étrange et incompréhensible», a-t-il indiqué au site sanjosehockeynow.com.

«Selon moi, on bannit également le Mois de l’histoire des Noirs. Je pense honnêtement que nous effectuons des pas en arrière», a-t-il aussi considéré, sachant que les clubs de la LNH pourront encore tenir des soirées thématiques, sans toutefois inclure de l’équipement de couleurs représentatives, comme c’était le cas autrefois.

En queue de peloton

D’après l’attaquant de 28 ans, la LNH se place en arrière des autres ligues professionnelles d’Amérique du Nord en ce qui a trait à l’inclusion. Il sera difficile de susciter l’intérêt de davantage de partisans en excluant certains d’entre eux. Des initiatives pour soutenir des communautés ont encore bien leur place, aux dires du natif de Pointe-Claire.

«C’est pourquoi la NBA, la NFL et d’autres circuits comme ceux-là continuent de croître année après année en attirant de nouveaux amateurs et en bénéficiant d’un nouvel auditoire», a ajouté celui ayant mis sur pied une fondation pour favoriser l’accès au hockey des membres de minorités.