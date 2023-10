Grosse récompense pour l’entraîneur des Devils

Les Devils du New Jersey ont récompensé leur instructeur-chef Lindy Ruff pour les succès de la formation en lui accordant mercredi une prolongation contractuelle de plusieurs années.

La valeur de la nouvelle entente n’a pas été divulguée par l’organisation. Ruff s’est joint aux Devils en 2020-2021 et a mené sa troupe au deuxième rang de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey la saison passée. Le club a récolté 52 victoires et 112 points, réalisant au passage une séquence de 13 gains. Il a également vaincu les Rangers de New York au premier tour éliminatoire.

«Cette jeune et excitante équipe s’est développée et motivée sous le leadership de Lindy depuis son arrivée, a déclaré dans un communiqué le propriétaire minoritaire de la concession, David Blitzer. Il est l’un des pilotes les plus victorieux de l’histoire de la ligue et cette prolongation est bien méritée. Je m’attends à voir le club obtenir du succès l’an prochain et bien au-delà.»

«Je suis enthousiaste de m’engager ici et je ne pourrais pas être plus fier de la belle croissance de notre formation de l’an passé, a ajouté l’entraîneur. Nous avons un groupe spécial et il y a une opportunité d’accomplir beaucoup à long terme en offrant plusieurs souvenirs positifs et en donnant à nos partisans des raisons d’applaudir; notre base d’amateurs fait partie des meilleurs du circuit et mérite des gagnants.»

L’homme de 63 ans aurait normalement vu prendre fin son pacte précédent au terme de la campagne 2023-2024. Il a présenté un dossier de 98-98-24 à la barre des Devils. Précédemment, l’ancien joueur a dirigé les Sabres de Buffalo et les Stars de Dallas, accumulant 834 triomphes en 1713 rencontres.

