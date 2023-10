Floyd Mayweather vole au secours d’Israël

Les attaques du Hamas sur Israël ont attristé de nombreuses personnalités célèbres du monde entier et la boxe professionnelle, avec l’Américain Floyd Mayweather en tête, n’est pas demeurée insensible.

«Money» a diffusé un message sur son compte Instagram pour confirmer son soutien à l’État hébreu et l’appui est de taille. D’après le site TMZ, il a monopolisé un avion privé afin d’envoyer à la population civile et aux militaires israéliens de la nourriture, de l’eau et des vestes pare-balles, notamment.

«Je me lève aux côtés d’Israël contre les terroristes du Hamas. Celui-ci ne représente pas les gens de la Palestine, il est davantage un groupe terroriste qui attaque des vies innocentes», a rédigé Mayweather sur ses réseaux sociaux.

«Je reste debout pour tous les humains et je souhaite le retour sécuritaire de tous les Américains, Israéliens et autres personnes enlevés lors de ces horribles crimes de guerre, a-t-il ajouté. Ce n’est pas le temps de parler de la politique. La priorité est la sécurité.»

Outre le pugiliste de renom, des figures connues comme Madona se sont rangées publiquement du côté d’Israël depuis le début des combats en fin de semaine.