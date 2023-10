Canadiens-Leafs: 5 choses à surveiller ce soir

Qui dit début de calendrier, dit inévitablement un affrontement entre les Canadiens et les Maple Leafs. Les deux ennemis jurés se retrouvent, ce soir, à Toronto.

À voir à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 19h. Voici cinq choses à surveiller lors de cette confrontation.

1. Jake Allen devant le filet

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

C’est à Jake Allen que revient l’honneur d’amorcer la saison devant le filet du Canadien. À l’instar de Samuel Montembeault, il n’a pas connu un camp exceptionnel. En 89 minutes de travail, il a concédé une moyenne de 4,02 buts et maintenu un taux d’efficacité de ,854. Des statistiques à peine supérieures à celles du Bécancourois. À leur décharge, avec seulement six matchs préparatoires, difficiles de chasser la rouille complètement. D’ailleurs, on peut s’attendre à ce que Montembeault affronte les tirs de Connor Bedard et des Blackhawks de Chicago, samedi, au Centre Bell. On pourrait même voir un système d’alternance en début de saison.

2. Josh Anderson sur le premier trio

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Pour ce premier match de la saison, Cole Caufield et Nick Suzuki verront Josh Anderson sur leur droite. L’expérience avait été peu concluante l’an dernier, mais le gros attaquant fait toujours bien contre les Maple Leafs. Cela dit, on peut présumer qu’avec Christian Dvorak en santé pour amorcer la saison, c’est Sean Monahan qui aurait obtenu cette chaise. En l’absence du vétéran, St-Louis préfère avoir une ligne de centre forte.

3. Xhekaj sur l’attaque massive

Crédit photo : Photo AFP

Il semble que Martin St-Louis ait prévu des responsabilités plus accrues pour Arber Xhekaj. À la lumière du match préparatoire à Ottawa et des derniers entraînements, il sera à la pointe lors de la deuxième vague de l’attaque massive. C’est un poste qu’il avait également occupé l’an dernier, mais de façon plus sporadique.

4. Baptême pour Newhook et Pearson

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Alex Newhook et Tanner Pearson disputeront leur premier match officiel dans l’uniforme du Canadien. À la gauche de Kirby Dach et de Juraj Slafkovsky, Newhook amènera une dimension intéressante. Sa vitesse et sa créativité serviront bien ses deux compagnons de trio au physique plus imposant. Quant à Pearson, il formera le trio des « cheveux gris » en compagnie de Sean Monahan et de Brendan Gallagher.

5. Des attentes élevées à Toronto

Crédit photo : Getty Images via AFP

Rien de mieux qu’une visite du Canadien pour allumer l’étincelle d’une saison à Toronto. Évidemment, dans la Ville-Reine, on rêve de coupe Stanley. Les attentes sont élevées et les joueurs des Maple Leafs en sont parfaitement conscients. Ils ont donc intérêt à amorcer cette campagne du bon pied.