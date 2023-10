Adam Fantilli: un anniversaire très spécial

L’espoir des Blue Jackets de Columbus Adam Fantilli célèbrera son 19e anniversaire en disputant son tout premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Jeudi, le jeune homme amorcera son 20e tour de la planète terre en disputant la victoire contre les Flyers de Philadelphie au Nationwide Arena.

«Je suis super excité, a dit Fantilli, dont les propos ont été rapportés par le NHL.com. C’est beaucoup d’émotions. Tous les gars ont été super. Ils m’aident à être prêt et ils me prodiguent des conseils. Ça reste du hockey. Je vais faire de mon mieux et essayer d’avoir du plaisir.»

Sélectionné avec le troisième choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale, le joueur de centre a fait très belle figure pendant le calendrier préparatoire. En quatre parties, il a amassé deux buts et deux mentions d’aide pour quatre points.

Dans le duel de samedi dernier contre les Capitals de Washington, Fantilli a été la cible d’une percutante mise en échec du vétéran T.J. Oshie. Cela ne semble pas l’avoir affecté et il a inscrit le but gagnant.

«Rien ne semble le perturber, a affirmé son coéquipier Zach Werenski. Il prend un coup dur d'Oshie et il se relève immédiatement. Il n’y réfléchit même pas à deux fois et marque le but gagnant.»

«C’est assez impressionnant pour un jeune de 18 ans qui aura 19 ans demain [jeudi]. On ne voit pas ça trop souvent. Le simple fait d’être capable de rester stable et de continuer à jouer à sa manière, c’est une chose qui va vraiment l’aider cette année à travers les hauts et les bas.»

«Ce n'est pas un jeune de 18 ans typique, a quant à lui indiqué l’entraîneur-chef Pascal Vincent. Il est très mature mentalement et physiquement. Il correspond à l’ADN de ce que nous cherchons à créer pour cette équipe, pour cette organisation. Il a des compétences. C’est un patineur puissant. Il a beaucoup de confiance et n’est pas du tout arrogant, mais très confiant quant à ses capacités, son avenir et sa place ici.»