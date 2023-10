Michel Therrien connaît ça les «ménages à trois»!

Après avoir vécu l’expérience en 2002 avec les Canadiens, l'ancien entraîneur-chef est catégorique : «ça ne fonctionne pas».

José Théodore était clairement le numéro un dans la tête de Therrien, mais il devait aussi offrir des départs au vétéran Jeff Hackett et à Mathieu Garon, qui était alors en début de carrière. La situation n’a cependant pas duré ainsi longtemps.

«Au début, il y avait de la controverse, comme c’est souvent le cas avec les gardiens à Montréal! Ça avait duré deux ou trois semaines. André Savard, qui était le directeur général à l’époque, avait décidé de prendre un risque et de mettre Garon au ballottage. Il n’avait pas été réclamé et avait ensuite été cédé dans la Ligue américaine», a-t-il raconté à sa première présence de la saison à l’émission «JiC», mardi, sur les ondes de TVA Sports.

Therrien a d’ailleurs comparé le cas de Garon à celui de Cayden Primeau.

«Garon, un choix de deuxième ronde, était dans la même situation que Primeau. On ne voulait pas le perdre au ballottage. On l’a gardé à Montréal en début de saison. Mais un mariage à trois, ça ne fonctionne pas. Et c’est toujours une situation temporaire.»

L’opération est particulièrement délicate lorsque le gardien en trop est expérimenté.

«Il fallait tasser un vétéran, mais ce n’est pas toujours facile, c’est délicat. Il faut bien communiquer. Les vétérans ont beaucoup de fierté. C’est une situation qui n’est pas facile pour le joueur et le coach. Mais j’avais beaucoup confiance en Théo.»

Martin St-Louis a d’ailleurs déclaré récemment qu’il ne savait pas trop comment gérer le tout.

