Un agent de joueurs exonère les Canucks de tout blâme

L’agent de l’attaquant Ilya Mikheyev, Dan Milstein, a senti le besoin de se porter à la défense des Canucks de Vancouver, lundi.

Le hockeyeur de 29 ans a vu sa saison 2022-2023 prendre fin en janvier dernier en raison d’une blessure. À ce moment, le directeur général Patrik Allvin avait indiqué que son joueur serait de retour en santé pour participer au prochain camp d’entraînement.

Toutefois, Mikheyev a quitté le camp des Canucks après quelques jours. Le club de la Colombie-Britannique a justifié ce départ en évoquant des «raisons personnelles».

Plusieurs partisans des Canucks ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, blâmant au passage la gestion de la blessure du Russe par l’organisation. Rappelons que l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey avait fait enquête concernant les pratiques des Canucks concernant la blessure de l’attaquant Tanner Pearson l’an dernier.

«Je voulais mettre les choses au clair en ce qui concerne la situation d’Ilya Mikheyev à Vancouver, a écrit Milstein sur son compte X. Tous les joueurs guérissent différemment. Il travaille très fort pour être de retour. Il a seulement besoin de plus de temps et il sera de retour dans la formation. Les Canucks ont été super avec Ilya pendant son opération et sa rééducation. Je sais qu’il sera bientôt prêt et qu’il a hâte de jouer.»