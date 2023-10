Ruban de la fierté : des joueurs critiquent la décision de la LNH

Le bannissement du ruban de la fierté aux couleurs de l’arc-en-ciel par la Ligue nationale de hockey (LNH) a provoqué une vague de consternation sur le web, et certains joueurs ont soulevé le ridicule de la situation.

Se basant sur les controverses créées la saison dernière en raison des sept hockeyeurs qui ont refusé de porter le maillot en soutien à la communauté LBGTQ+ durant l’échauffement, le circuit Bettman a choisi d’éliminer les pièces d’équipement spéciales lors des soirées thématiques organisées par les équipes.

• À lire aussi: Maxime Comtois n'a pas convaincu les Golden Knights

• À lire aussi: Alex Barré-Boulet est disponible

• À lire aussi: Les Oilers craignaient de perdre Raphaël Lavoie

En juin, ce sont les chandails qui ont écopé, mais dans un récent mémo, la LNH a précisé que le ruban arc-en-ciel était également proscrit.

«C’est nul. C’est quelque chose qui a une place particulière dans mon cœur et que j’aime soutenir, a réagi en entrevue avec le réseau TSN le défenseur des Flames de Calgary Rasmus Andersson. [...] Le ruban est un sujet sensible pour certaines personnes. Je ne comprends pas pourquoi. C’est juste le ruban de la fierté, ou Hockey Fights Cancer, c’est gros. Nous devons seulement trouver des façons différentes de les soutenir. C’est quelque chose de tellement naturel pour moi, donc je ne comprends pas.»

Également sondés par le journaliste Salim Nadim Valji, les attaquants des Flames Jonathan Huberdeau et Mikael Backlund ont indiqué qu’ils respecteront la décision de la ligue, mais qu’ils auraient souhaité continuer à soutenir les droits LGBTQ+.

À Toronto, le directeur général des Maple Leafs, Brad Treliving, et le défenseur Morgan Rielly ont aussi assuré qu’ils poursuivraient leurs engagements envers le mouvement de la fierté.

«J’aimerais que les joueurs aient le droit d’en faire plus et s’impliquer davantage. Je continuerai de m’impliquer auprès de cette communauté et offrirai mon soutien à ces communautés et ces groupes qui le veulent, qui en ont besoin», a lancé Rielly mardi, selon le réseau Sportsnet.

À voir aussi :