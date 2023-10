Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 11 octobre qui valent le détour.

Hockey : Canadien de Montréal c. Maple Leafs de Toronto

Crédit photo : Getty Images via AFP

Le Canadien et les Leafs se sont croisés trois fois de suite en matchs préparatoires, Toronto ayant le dessus à deux reprises. Le Tricolore avait été presque muselé durant ces rencontres, mais il a finalement eu le dernier mot sur leurs rivaux de la section Atlantique en signant une belle victoire en prolongation de 5 à 4. Avec toutes leurs cartes en main, les deux équipes devraient se livrer une belle lutte au Scotiabank Arena. Jake Allen sera le gardien partant du Canadien, lui qui n’a pas connu un camp d’entraînement très reluisant. La machine offensive des représentants de la Ville Reine pourrait se mettre en marche dès le premier duel de la saison.

Prédiction : Victoire des Maple Leafs de Toronto – 1,35

Hockey : Jets de Winnipeg c. Flames de Calgary

Crédit photo : Getty Images via AFP

Winnipeg comme Calgary a des choses à prouver en 2023-2024. Les Flames devront compter sur une réaction de Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri et Andrew Mangiapane après une saison plus compliquée. Les Jets et leurs partisans peuvent avoir la conscience tranquille maintenant que l’attaquant Mark Scheifele et le gardien Connor Hellebuyck se sont entendus à long terme avec l’équipe. Ils ont peut-être perdu Pierre-Luc Dubois, mais les ajouts de Gabriel Vilardi et d’Alex Iafallo leur donnent finalement la profondeur requise. Cole Perfetti pourrait exploser cette année et il sera rapidement à surveiller.

Prédiction : Victoire des Jets de Winnipeg – 2,20

Baseball : Braves d’Atlanta c. Phillies de Philadelphie

Crédit photo : Getty Images via AFP

Cette série opposant les deux meilleures équipes de l’Est de la Ligue nationale se déplace mercredi à Philadelphie. Les Braves et les Phillies ont partagé les honneurs des deux premiers duels. Après avoir été blanchis, les représentants de la Géorgie ont dû venir de l’arrière dans le deuxième duel. Ce ne fut pas facile, mais quand les Braves sont lancés, ils sont très difficiles à arrêter. Ils ont également été la meilleure équipe du baseball majeur – à égalité avec les Orioles de Baltimore – sur la route avec un dossier de 52-29.

Prédiction : Victoire des Braves d’Atlanta – 2,10