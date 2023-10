NFL: dépannage pour les poolers mal pris

Vous vous êtes réveillés mardi matin en apprenant que votre meilleur receveur de passes sera absent pour un minimum de quatre semaines? Pas de panique, il y a des solutions.

De nombreux adeptes du «Fantasy football» ont jeté leur dévolu sur l’excellent Justin Jefferson des Vikings du Minnesota avec leur choix de première ronde au dernier repêchage. Celui-ci vient toutefois de tomber au combat pour longtemps en raison d’une blessure aux ischiojambiers.

Personne ne remplacera celui qui a dominé la NFL pour les attrapés (128) et les verges de gains (1809) chez les receveurs en 2022, mais voici quelques options de type «diachylon» en attendant le retour du joueur-vedette :

- Jordan Addison, Vikings

En l’absence de Jefferson au quatrième quart la semaine dernière, Addison est devenu l’option la plus sûre du quart-arrière Kirk Cousins et cela devrait être le cas pour toute la durée de l’absence de son coéquipier. Le joueur de première année a déjà trois touchés à son actif et a été le troisième joueur le plus visé depuis le début de la saison. Il n’est cependant pas disponible dans beaucoup de ligues. S’il l’est dans la vôtre, ne tardez pas à réclamer son nom au ballottage!

- K.J. Osborn, Vikings

Addison n’est plus disponible? Rabattez-vous sur son coéquipier K.J. Osborn. Il n’a réussi que huit attrapés dans les quatre premiers matchs de la campagne, mais il faut s’attendre à ce que son volume augmente significativement pendant l’absence de Jefferson.

- Jameson Williams, Lions

Le joueur de deuxième année des Lions de Detroit a raté les quatre premiers matchs des siens en raison d’une suspension pour avoir fait des paris dans les installations de son équipe. Maintenant qu’il a purgé sa peine, il sera de plus en plus impliqué dans les stratégies des créatifs Lions. Il pourrait aussi profiter de la santé fragile d’Amon-Ra St. Brown.

- Brandin Cook, Cowboys

Le vétéran n’a encore rien cassé à Dallas, mais ça ne saurait tarder. C’est du moins l’avis du quart-arrière Dak Prescott. Cette semaine, les Cowboys affrontent les Chargers de Los Angeles. La défensive de ceux-ci a autant de trous qu’un fromage suisse. Parions que le receveur de 30 ans saura comment en profiter.

- Rashid Shaheed, Saints

Shaheed est une réelle menace dans les zones profondes et quand les défensives adverses usent de la couverture de zone. Le joueur de l’équipe de La Nouvelle-Orléans profitera d’affrontement contre des défensives qui ont connu certaines difficultés contre les longs jeux par la passe depuis le début de la présente campagne, soit les Texans de Houston, les Jaguars de Jacksonville, les Colts d’Indianapolis et les Bears de Chicago.