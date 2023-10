LNH: programme triple à TVA Sports pour ouvrir la saison

La saison 2023-2024 de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’amorcera mardi soir alors que trois rencontres, dont une mettant en scène le jeune prodige Connor Bedard, seront à l'affiche.

Les trois matchs seront diffusés à TVA Sports, à partir de 17h30.

Tout d'abord, les Predators de Nashville affronteront le Lightning de Tampa Bay (17h30). Puis, les Blackhawks de Chicago de Bedard croiseront le fer avec les Penguins de Pittsburgh de Sidney Crosby (20h00). Finalement, le Kraken de Seattle bataillera contre les champions en titre de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas (22h30).

Ainsi ce sera le premier match de la jeune carrière du premier choix au dernier repêchage de la LNH. Et ce sera contre nul autre que Crosby.

«Si je prends du recul et que j’y pense un peu, c’est assez fou», a déclaré Bedard, la veille, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH.

«J’ai envoyé des messages textes à plusieurs de mes amis. Ils me disaient : "Tu vas jouer dans un match de la LNH". C’est spécial et j’essaie de tout absorber. Quand je serai sur la glace, je ne dois pas me dire "Oh, c’est tellement cool". Je veux performer et être à mon meilleur.»

À Tampa, le Lightning tentera d'amorcer sa saison du bon pied contre les Predators, et ce, même s'ils ne pourront compter sur les services de leur gardien-étoile, Andreï Vasilevskiy, blessé pour plusieurs semaines.

En fin de soirée, les Golden Knights hisseront la bannière de la coupe Stanley dans les hauteurs du T-Mobile Arena alors qu'ils recevront le Kraken.