Les Oilers craignaient de perdre Raphaël Lavoie

En plaçant le nom de Raphaël Lavoie au ballottage, dimanche, les Oilers d’Edmonton craignaient de voir l’une des 31 autres équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) réclamer l’attaquant de 23 ans.

Heureusement pour eux, cela n’a pas été le cas. Le Québécois demeure donc un membre des Oilers et pourra être cédé au club-école, les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey.

La situation des blessés et le peu de marge de manœuvre dans la masse salariale à Edmonton ont poussé l’équipe à faire des choix qui auraient pu s’avérer coûteux.

«Raphaël n’est pas encore établi en tant que joueur de la LNH actuellement. Il s’est beaucoup amélioré, mais le fait de ne pas être capable de garder 13 ou 14 attaquants à cause du plafond salarial nous a poussés à prendre des décisions», a affirmé le directeur général des Oilers, Ken Holland, selon le quotidien Edmonton Sun.

Markus Niemeläinen n’a pu être soumis au ballottage en raison d’une blessure, ce qui a contraint les Oilers à garder huit arrières pour commencer la saison. Le retour en santé du défenseur ne sera cependant pas synonyme d’un retour de Lavoie avec le grand club, car la direction pourrait prioriser un joueur de profondeur.

«Nous lui avons fait part de quelques changements que nous aimerions qu’il apporte à son jeu», a ajouté Holland.

Dans son équipe finale, Holland n’a pu garder que 11 attaquants. Le problème est cependant moindre chez les Oilers lorsqu’on sait que Connor McDavid et Leon Draisaitl passent en moyenne près de 22 minutes par match sur la patinoire. Ils ont occupé respectivement le premier et le quatrième rang dans cette catégorie chez les joueurs d’avant de la LNH en 2022-2023.

Un rappel à prévoir

Les Oilers semblent avoir un plan en ce qui concerne le joueur originaire de Chambly, même s’il ne s’agit pas de jouer les 82 rencontres du club albertain.

«Dans la LAH, il est sur l’avantage numérique, mais ici, il ne serait utilisé ni en supériorité numérique ni en désavantage numérique, a poursuivi Holland. On parle donc d’un rôle de six à huit minutes de temps de jeu dans la LNH. C’est difficile d’avoir un joueur comme cela quand nous avons seulement 12 attaquants, parce que tout le monde doit avoir un rôle et contribuer.»

Après des saisons 10 et 26 points à ses deux premières années dans la LAH, Lavoie a connu une saison intéressante avec Bakersfield en 2022-2023, où il a amassé 25 buts et 45 points en 61 matchs. Le Québécois est toujours en attente de disputer son premier match dans la LNH.