Les Golden Knights ne craignent pas du tout la pression des champions

Chaque année, les 32 équipes de la LNH ont un objectif bien précis : remporter la coupe Stanley. Du lot, une seule a une deuxième mission : défendre son titre de champion.

Cette saison, ce sont les Golden Knights de Vegas qui devront jouer avec l’étiquette de champions en titre. Même s’il n’y a pas plus tard que quelques mois, les joueurs soulevaient le trophée de 17 kilogrammes au-dessus de leur tête, toutes les formations commencent le marathon 2023-2024 à la même ligne de départ.

«Nous devons maintenant tourner la page, a dit William Karlsson au site NHL.com. C’est une page blanche et nous devons partir une fois de plus à la quête du trophée.»

Avoir le désir de défendre son titre est une évidence, mais réussir à le faire est un tout autre défi. Seulement quatre équipes ont remporté une deuxième coupe Stanley consécutive depuis le début des années 1990 : les Penguins de Pittsburgh en 1991 et 1992, les Red Wings de Detroit en 1997 et 1998, encore Pittsburgh en 2016 et 2017, puis le Lightning de Tampa Bay en 2020 et 2021.

À l’inverse, depuis l’expansion de 1967, seulement cinq équipes n’ont pas participé aux séries éliminatoires à la suite de leur conquête du saint Graal : les Maple Leafs de Toronto, le Canadien de Montréal, les Devils du New Jersey, les Hurricanes de la Caroline et les Kings de Los Angeles.

L’équipe baromètre

Personne ne sait comment les Golden Knights gèreront la pression venant avec la plus récente bague de la coupe Stanley. Si une chose est certaine, c’est que les autres équipes n’hésiteront pas à tout donner lorsqu’ils affronteront Vegas.

«Gagner vient inévitablement avec une cible sur soi, a affirmé l’attaquant Jack Eichel au réseau ESPN. Personne ne nous prendra à la légère. [...] Tout le monde voudra nous battre et se mesurer à nous en jouant du mieux possible. Cela nous poussera à être constants et à donner notre meilleur chaque soir.»

«Cela vient avec le fait d’être champion, a pour sa part ajouté l’entraîneur-chef, Bruce Cassidy. C’est de la bonne pression à avoir. Cela ne nous laisse pas le choix d’être prêts.»

La saison 2023-2024 sera la septième des Golden Knights à Vegas. Dès leur saison inaugurale, ils s’étaient rendus jusqu’en finale de la Coupe Stanley, s’inclinant contre les Capitals de Washington. Vegas n’a raté les séries qu’à une occasion, soit en 2021-2022.