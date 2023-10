L’ascension silencieuse d’un potentiel défenseur numéro un

J’étais dans mon véhicule ce matin et je réfléchissais. Oui, oui... Ça m’arrive de réfléchir!

Je réfléchissais à quoi? À qui? À Kaiden Guhle.

C'est que j’ai l’impression qu’on parle très souvent des jeunes joueurs du CH (Slafkovsky, Xhekaj, Barron, Harris) et de la progression qu’ils doivent afficher cette année, mais que le nom de Guhle ne ressort jamais (ou presque) dans cette catégorie.

Suis-je le seul ici à le considérer (déjà) comme un jeune vétéran malgré ses 21 ans et... ses 44 petits matchs d’expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH)?

En y repensant bien, je pense que la constance de Guhle, mais aussi son calme et sa maturité sur la glace expliquent ce «feeling» que j’ai à son sujet.

Parti de mon domicile de la Rive-Nord, j’étais probablement rendu à la hauteur de Montréal-Est lorsqu’une question a surgi dans ma tête.

Kaiden est extrêmement mobile. Il est aussi physique à souhait, lorsque la situation le commande. Il défend bien, relance avec aisance et est doté d’un bon lancer sur réception. On peut également ajouter qu’il est très lucide en zone offensive. Et je rappelle qu’il n’a que 21 ans.

Donc, la question. Alors qu’on semble constamment, à Montréal, attendre l’arrivée du prochain défenseur (Reinbacher, Mailloux, Hutson, Engstrom), se pourrait-il que Kaiden Guhle, sans faire de bruit, soit le futur défenseur numéro un de cette équipe?

J’ai posé la question à Martin St-Louis et à l'actuel partenaire de jeu du principal intéressé, Johnathan Kovacevic.

Je vous résume leur réponse en vidéo principale et je vous offre également les grandes lignes de ma discussion du jour avec Kaiden.

Aussi :

-Martin St-Louis explique sa décision d’opter pour Jake Allen contre les Maple Leafs, demain.

-Cole Caufield pourrait-il marquer 50 buts cette année? Propos intéressants de «MSL» à ce sujet.

Bon mardi et... Bonne écoute!