Jake Allen obtiendra le premier départ de la saison contre les Maple Leafs

Le Canadien a fait son choix. Jake Allen sera le gardien de confiance pour le premier match de la saison contre les Maple Leafs, mercredi, à Toronto.

Dans la marmite montréalaise, il y a toujours une obsession sur l’identité du gardien numéro un. Allen a reçu le premier vote, mais il n’a toujours pas hérité de ce titre. Samuel Montembeault pourrait se retrouver devant le filet du CH pour l’ouverture locale, samedi, contre Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago.

Tout juste avant le départ de l’équipe pour la Ville Reine, Martin St-Louis a expliqué le choix de l’organisation. Éric Raymond, l’entraîneur des gardiens, a aussi eu son mot à dire.

« Nous avons regardé toutes nos informations et évaluations et nous trouvons que Jake nous donne la meilleure chance pour ce match-là, a résumé St-Louis. Monty va faire partie de nos succès cette saison. Il le sait. Pour premier match, Jake nous offrait la meilleure chance. »

Sur le strict plan des statistiques, Allen et Montembeault n’ont pas connu un camp grandiose. Le numéro 34 a terminé avec une moyenne de 4,02 et un taux d’efficacité de ,854, alors que le numéro 35 a affiché une moyenne de 4,11 et un taux d’efficacité de ,845.

Allen a toutefois signé son unique victoire du camp lors d’un gain de 5 à 4 en prolongation contre les Leafs à Toronto.

« Le camp, c’est le camp, a-t-il noté. Je veux simplement jouer du mieux que je peux et être prêt pour le premier match. »

Un 16e camp

À sa sortie d’un entraînement mardi matin, le Néo-Brunswickois affichait son calme habituel.

« Je cherchais à m’améliorer tous les jours durant le camp, a dit Allen. Je joue dans la LNH depuis longtemps, j’en suis à mon 16e camp. Quand tu vieillis, tu comprends mieux ce dont tu as besoin et ce dont tu n’as pas besoin. Je me sens bien et j’ai hâte à cette nouvelle saison. »

« C’est toujours excitant à la veille d’un premier match de l’année, a-t-il poursuivi. Si tu ne ressens pas de la nervosité, tu dois te faire soigner. Tous les joueurs de la LNH diront la même chose. Nous n’avons pas joué un match significatif depuis longtemps. »

St-Louis a bien décrit l’ambiance à quelques heures de cette rencontre inaugurale contre la bande à Auston Matthews et Mitch Marner.

« Pour un joueur de hockey, le premier match, c’est comme Noël, a mentionné l’entraîneur en chef. On a hâte à ça, on est là. C’est beaucoup d’excitation. »

Une rotation à trois

En ce début de saison, le Tricolore misera sur une rare rotation à trois gardiens avec Allen, Montembeault et Cayden Primeau. Jeff Gorton et Kent Hughes ont préféré garder Primeau à Montréal dans un rôle de troisième plutôt que de risquer de le perdre au ballottage.

« C’est une situation nouvelle, mais c’est le cas pour nous trois, a résumé Allen. Je m’entends bien avec Sam et Cayden. Il n’y a pas un gardien qui est meilleur qu’un autre. Nous devrons trouver des façons de travailler pour les entraînements, mais Éric (Raymond) fait déjà du bon boulot à ce sujet. Le défi consiste à avoir les mêmes répétitions à l’entraînement même si nous sommes trois. »

Depuis ses débuts dans la LNH avec les Blues à St. Louis en 2012-2013, Allen vivra pour une première fois une expérience avec trois gardiens au sein d’une même équipe.

