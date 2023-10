Alex Barré-Boulet est disponible

Le Lightning de Tampa Bay a inscrit le nom de l’attaquant Alex Barré-Boulet au ballottage, mardi.

Le Québécois de 26 ans est donc disponible pour les 31 autres équipes de la Ligue nationale.

• À lire aussi: Un absent de taille chez les Hurricanes

• À lire aussi: Les Blue Jackets voudraient se départir d’un défenseur

• À lire aussi: Les Oilers craignaient de perdre Raphaël Lavoie

Ce n’est pas la première fois que Barré-Boulet doit vivre le processus depuis qu’il évolue chez les professionnels. En octobre 2021, le Kraken de Seattle l’avait réclamé, avant de le soumettre de nouveau au ballottage quelques jours plus tard. Les «Bolts» en avaient profité pour le rapatrier.

Barré-Boulet compte sur une expérience de 32 parties dans le circuit Bettman. Il y a amassé six buts et trois mentions d’aide pour neuf points. L’an dernier avec le Crush de Syracuse, dans la Ligue américaine, le natif de Montmagny a touché la cible 24 fois et fourni 60 mentions d’aide pour 84 points en 69 rencontres.

À voir aussi :