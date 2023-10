Canadiens: «pu» le temps de niaiser!

Publié aujourd'hui à 22h25

Mis à jouraujourd'hui à 22h25

On a beau nous répéter qu’il faut encore être patient, qu’il s’agit d’un processus, qu’on ne calcule pas toujours le succès par les victoires. On a beau ne pas vouloir parler de séries éliminatoires, les Canadiens n’ont plus vraiment le choix, ils doivent passer à la prochaine étape et démontrer aux partisans qu’ils ont eu raison d’être patients et de faire confiance au groupe Gorton, Hugues et St-Louis.

Se contenter «de progresser» n’est plus suffisant. Ça prend des victoires et ça prend des matchs significatifs tard en saison. Ce qui guette chaque équipe dans la situation du CH, c’est de voir la défaite devenir routinière. C’est très difficile de se sortir de cette habitude de perdre. Parlez-en aux partisans des Sabres, des Sénateurs ou des Red Wings...

La bonne nouvelle, c’est qu’on semble être sérieux chez le Canadien pour ce qui est des «critères non-négociables». La décision de soumettre Joel Armia au ballotage va en ce sens. Évidemment il y a plein de subtilités contractuelles et de gymnastique salariale impliquée dans chaque décision, mais il était plus que temps de passer de la parole aux actes avec un joueur qui est une boîte à surprise chaque soir... la plupart du temps une mauvaise surprise. On s’entend que la même décision aurait pu être prise l’année dernière avec Mike Hoffman, mais bon...avec le nombre de blessés, ça prenait quand même un minimum de chevaux pour faire la course.

Rafaël Harvey-Pinard est la nouvelle norme

Parlant de régularité, c’est une qualité que peu de joueurs possèdent et c’est l’une des plus recherchées par les entraîneurs. C’est d’ailleurs pourquoi Rafaël Harvey-Pinard joue dans la LNH en ce moment, et pas Joel Armia. Combien de fois Martin St-Louis a dit, en parlant de RHP, qu’avec lui, tu sais EXACTEMENT à quoi t’attendre. Quoi de plus rassurant pour un coach? Et ne vous en faites pas pour Harvey-Pinard, il ne passera pas toute la saison sur le quatrième trio. Quand on parle d’éthique de travail et d’intensité, RHP est la nouvelle norme chez les Canadiens, comme Brendan Gallagher l’a été pendant tant d’années.

Puisqu’il est question de constance, je me permets de vous dire que j’ai rarement vu au cours de mes 10 années à suivre le Canadien un joueur qui peut être aussi intense, visible et dérangeant que Josh Anderson quand il est dans sa «game». J’aime l’idée de le jumeler avec Suzuki et Caufield sur le 1er trio mais comme tout le monde, j’ai besoin d’être convaincu. Chose certaine, il a les atouts pour faire de ce trio un premier trio de qualité.

Dommage pour Montembeault

La décision de miser sur Jake Allen pour amorcer la saison est-elle surprenante? Disons qu’elle est très conservatrice et très hiérarchique. Malgré un camp ordinaire, Samuel Montembeault semble être le meilleur gardien de but chez le Canadien présentement. Cette décision ne fait certainement pas l’affaire de Samuel, mais bon gars comme il est, il va probablement faire ce qu’il a toujours fait depuis qu’il est dans la LNH, se taire, rester calme et prouver qu’il peut et qu’il mérite au moins une chance d’avoir le titre de gardien de but numéro un dans la Ligue nationale. Du moins, avec le CH devant Jake Allen.

Sur ce, bonne saison et profitez de chaque beaux moments... en espérant qu’ils soient de moins en moins rares!!