Rafaël Harvey-Pinard ressemble à Pascal Dupuis

Publié aujourd'hui à 08h30

Mis à jouraujourd'hui à 08h30

Je trouve que Rafaël Harvey-Pinard me fait de plus en plus penser à Pascal Dupuis, l’ancien partenaire de jeu de Sidney Crosby. Selon moi, les deux ont des cheminements semblables et ils ont aussi des styles de jeu comparables.

Dans un premier temps, Harvey-Pinard et Dupuis ont tous les deux été des choix lointains par la même équipe junior, soit les Huskies de Rouyn-Noranda, mais à des périodes différentes. Harvey-Pinard au 8e tour en 2015 et Dupuis au 4e tour tour en 1996.

Dupuis n’a jamais été repêché dans la LNH et un peu plus et Harvey-Pinard ne l’était pas non plus, lui qui a été le 201e joueur choisi sur 217 en 2019 alors qu’il avait alors 20 ans.

Au niveau junior, Harvey-Pinard a connu une saison de 40 buts alors que Dupuis en a inscrit 50.

Les deux n’ont jamais eu rien d’acquis une fois rendu chez les professionnels. Ils ont dû, et c’est le cas de Harvey-Pinard présentement, prouver et démontrer qu’ils avaient leur place dans la Ligue nationale.

Ça, c’était pour le cheminement des deux. Maintenant, leur style de jeu.

Pascal Dupuis sera à jamais connu comme l’ailier de Sidney Crosby. Avec Chris Kunitz, Crosby et Dupuis ont formé l’un des meilleurs trios de la LNH au moment où ils évoluaient ensemble.

Crédit photo : AFP

Grâce à sa vitesse, sa détermination et son acharnement, Dupuis parvenait toujours à provoquer des jeux pour ses coéquipiers et à créer de l’espace. Dupuis n’était pas un joueur robuste, mais la cadence de son jeu forçait l’autre équipe à commettre des erreurs. Je trouvais que lorsque Dupuis jouait, il était l’un des meilleurs attaquants au niveau de l’échec-avant.

Oui, Dupuis jouait avec Crosby sur un trio offensif, mais son grand sens de la responsabilité et sa polyvalence lui permettaient aussi de trouver son utilité sur les autres trios ainsi qu’en infériorité numérique.

Ce qui m’amène à Rafaël Harvey-Pinard.

RHP a démontré qu’il peut jouer sur le premier trio des Canadiens avec Cole Caufield et Nick Suzuki. Sa vitesse, son échec-avant et sa volonté de faire une différence pourraient être des ingrédients en sa faveur pour rester longtemps avec Caufield et Suzki.

Et si ce n’est pas sur le premier trio, Harvey-Pinard possède des qualités qui pourraient lui permettre d’être utile aux Canadiens sur d’autres trios en raison de sa polyvalence. En plus, RHP peut jouer en supériorité et en infériorité numérique.

Bref, Rafaël Harvey-Pinard possède des qualités qui pourraient lui permettre d’être dans le même moule que Pascal Dupuis. Ce dernier a connu trois saisons de 20 buts et n’eût été des blessures, il aurait joué 1000 matchs.

On verra. Mais quand je vois Harvey-Pinard présentement, je vois Pascal Dupuis.

Voyez l'entrevue qu'Harvey-Pinard a accordé à JiC il y a quelques semaines dans la vidéo ci-dessus.