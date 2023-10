Primeau : une situation qui ne durera pas

Le CH amorcera la saison 2023-2024 avec trois gardiens de but dans sa formation, une rareté qui cause un certain inconfort, mais cette situation ne devrait pas durer.

C’est du moins ce qu’a avancé notre reporter Renaud Lavoie, lundi, lors de notre émission spéciale en vue de la nouvelle saison.

«Il ne faut pas croire, en tout cas selon ce que j'entends, que ça va perdurer dans le temps, que dans trois semaines, un mois, on va être dans le même contexte», a-t-il expliqué, alors que le CH a dû garder à Montréal le gardien Cayden Primeau afin de ne pas le soumettre au ballottage et peut-être devoir le laisser partir pour rien.

Le «marché», selon Renaud, pourrait plutôt donner la chance au Tricolore de faire de bonnes affaires au cours des prochains jours.

«Il y a des formations dans la Ligue nationale qui sont dans des situations très précaires devant le filet. On est insatisfaits de jeunes gardiens, on a des blessés», a-t-il illustré.

Mais si les Canadiens ne parviennent pas à échanger Primeau ou un autre gardien, ils pourraient être forcés, en fin de compte, de placer l’Américain au ballottage.

Voyez ses explications complètes en vidéo principale.