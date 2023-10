NFL : Voici qui est tombé au combat dimanche

Avis aux amateurs de «Fantasy Football» : plusieurs joueurs importants se sont blessés ce dimanche.

Chez les Colts d’Indianapolis, le quart-arrière Anthony Richardson sera absent pour au moins un mois.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network lundi, au lendemain d’une victoire de 23 à 16 contre les Titans du Tennessee. Le pivot de première année souffrirait d’une blessure grave à son épaule droite, celle du bras avec lequel il lance le ballon.

Richardson s’est fait mal sur une course de quatre verges à la fin du deuxième quart. Il a immédiatement signalé à ses entraîneurs qu’il y avait un problème avec son épaule. Le jeune homme a quitté vers le vestiaire et n’est pas revenu par la suite.

C’est la deuxième blessure que subit le quatrième choix au total du dernier repêchage de la NFL. Il avait été contraint de rater le match de la troisième semaine, une victoire en prolongation de 22 à 19 face aux Ravens de Baltimore, en raison d’une commotion cérébrale.

Jusqu’à maintenant cette saison, Richardson a réussi 59,5% des passes qu’il a tentées pour 577 verges et trois touchés, en plus d’être victime d’un larcin. Il a également amassé 136 verges et quatre majeurs avec ses jambes.

C’est Gardner Minshew qui a remplacé Richardson les deux fois qu’il est tombé au combat. Le quart qui a précédemment porté les couleurs des Jaguars de Jacksonville et des Eagles de Philadelphie devrait être le partant des Colts d’ici le retour en santé de l’athlète de 21 ans.

On s’inquiète au Minnesota

Le début de saison 2023 des Vikings du Minnesota est très difficile et le joueur-vedette Justin Jefferson n’a pas été en mesure de compléter l’affrontement de dimanche contre les Chiefs de Kansas City.

Les Vikings ont perdu ce match 27 à 20 et ont dorénavant un dossier de 1-4. Le receveur de passes a quitté le match au quatrième quart après s’être blessé à l’ischiojambier droit.

Crédit photo : Getty Images via AFP

«Il est encore trop tôt [pour se prononcer]», a indiqué l’entraîneur-chef Kevin O’Connell, en parlant de la gravité de la blessure de Jefferson en conférence de presse d’après-match.

«Justin a fait un travail phénoménal au cours des trois dernières années et demie en restant en bonne santé et en étant présent chaque semaine, ce qui est difficile à faire, a pour sa part déclaré le quart-arrière Kirk Cousins. Cette blessure, elle nous fait réfléchir et réaliser que nous sommes reconnaissants d’être en bonne santé. Je pense que nous avons les joueurs pour essayer de combler cette perte.»

Cette saison, Jefferson a attrapé 36 passes pour 571 verges et trois touchés.

Parmi les autres blessés importants, il y a le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones. Il n’a pas été capable de finir le match contre les Dolphins de Miami (défaite de 31 à 16) en raison d’une blessure à la nuque.