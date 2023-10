LNH: une prédiction «du champ gauche» pour chaque équipe

Après un respectable pourcentage de réussite de 50 % pour les 10 prédictions «du champ gauche» pour le camp du Canadien, on s’amuse encore en se prêtant au jeu téméraire des prévisions audacieuses pour chacun des 32 clubs.

Ducks d’Anaheim

Trevor Zegras va décevoir en récoltant moins de points que l’an dernier (il en avait fait 65). À -24 et avec 88 minutes de punitions la saison dernière, Zegras a raté presque tout le camp d’entraînement, car il voulait un meilleur contrat. Il est très fort, mais n’amène pas que du positif.

Coyotes de l’Arizona

Cinq ans plus tard, Barrett Hayton va finalement exploser. Bourré de talent, le joueur de centre qui a été le cinquième choix au total de l’encan 2018 a connu des débuts très moyens. Mais au moment où on pouvait le qualifier de flop, il a réussi 43 points l’an dernier. Il en fera 70 comme premier joueur de centre, devant Logan Cooley.

Bruins de Boston

Pour la première fois en huit ans, les Bruis vont rater les séries, faisant piètre figure sur le plan offensif, malgré une saison durant laquelle Charlie McAvoy va chauffer Cale Makar pour le trophée Norris.

Sabres de Buffalo

Dylan Cozens marquera 40 buts lors d’une saison magique à Buffalo, et les jeunes Sabres pleins de talent participeront aux séries éliminatoires pour la première fois depuis... 2010-2011.

Flames de Calgary

Jonathan Huberdeau fera encore moins de 60 points durant une saison très difficile pour les Flames.

Hurricanes de la Caroline

Jesperi Kotkaniemi franchira le cap des 60 points et les Hurricanes termineront premiers au classement général de la LNH.

Blackhawks de Chicago

Après une saison de 36 points, le vieux Taylor Hall en fera presque le double et chauffera Connor Bedard comme meilleur pointeur de l’équipe, et tout ça, grâce à ... Connor Bedard.

Avalanche du Colorado

L’ancien porte-couleurs du Canadien qui fera le plus de points cette année dans l’uniforme de l’Avalanche ne sera pas Jonathan Drouin ni Artturi Lehkonen, mais plutôt Tomas Tatar.

Blue Jackets de Columbus

Kent Johnson fera deux fois plus de points qu’Adam Fantilli et ce sera la dernière fois qu’il fera moins de points que Johnny Gaudreau.

Stars de Dallas

Tyler Seguin, Matt Duchene et Evgenii Dadonov ne seront pas habillés pour un match après un début de saison difficile et ça va mal virer.

Red Wings de Detroit

David Perron marquera plus de buts qu’Alex DeBrincat lors d’une saison très décevante à Detroit, durant laquelle les Red Wings rateront les séries pour une huitième fois de suite.

Oilers d’Edmonton

Pour la deuxième année consécutive, les Oilers miseront sur trois attaquants qui termineront la campagne avec plus de 100 points. Le troisième ne sera toutefois pas Ryan Nugent-Hopkins, mais plutôt Zach Hyman.

Panthers de la Floride

Après une saison régulière pénible l’an dernier, Sergei Bobrovsky reprendra là où il avait laissé en séries éliminatoires (si l’on oublie la ronde finale). Ce sera la renaissance du gardien russe qui, à 35 ans, sera l’un des éléments-clés dans les succès des Panthers.

Kings de Los Angeles

Ce sont les Kings qui ont remporté le «derby» Pierre-Luc Dubois, mais ce ne sera pas lui, le Québécois le plus dominant à Los Angeles. Philip Danault continuera d’exceller dans les deux sens de la patinoire, il sera le centre du deuxième trio des Kings et il terminera la saison avec plus de points que son compatriote.

Wild du Minnesota

Il y aura au moins un nouveau marqueur de 50 buts dans la LNH. Après avoir flirté avec ce prestigieux plateau il y a deux ans (47 buts), Kirill Kaprizov l’atteindra cette saison.

Canadien de Montréal

Aux côtés d’un Cole Caufield en pleine santé, Nick Suzuki va exploser offensivement avec 85 points. Le capitaine deviendra du même coup le premier joueur du Canadien à faire plus d’un point par match depuis Alex Kovalev, en 2007-2008.

Predators de Nashville

Après avoir été impliqué dans des rumeurs de transactions, le jeune gardien Yaroslav Askarov livrera une chaude lutte devant le filet à Juuse Saros et finira par disputer presque autant de matchs que lui.

Devils du New Jersey

Jack Hughes franchira le plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière, après en avoir récolté 99 l’an dernier. Et il ne sera pas le seul à réussir l’exploit chez les Devils, puisqu’il sera imité par Jesper Bratt.

Islanders de New York

Appuyé par Bo Horvat, Matthew Barzal va inscrire 85 points. Une première pour l’attaquant depuis sa première saison dans la LNH, en 2017-2018 (il n’a jamais fait plus de 62 points depuis).

Rangers de New York

Après avoir connu la meilleure saison de sa carrière il y a deux ans (77 points), Chris Kreider n’a pu maintenir le rythme l’an dernier, en récoltant 54. À 32 ans, l’attaquant de puissance décevra encore davantage cette année.

Sénateurs d’Ottawa

La blessure de Josh Norris fera à nouveau mal aux Sénateurs, qui, privés de profondeur au centre, enchaîneront les défaites en début de saison. Des revers qui sonneront le glas de D.J. Smith derrière le banc, et le nom de Patrick Roy va revenir dans le débat.

Flyers de Philadelphie

Les Flyers seront la pire équipe de la ligue, et de loin. Ils ne franchiront pas la barre des 20 victoires.

Penguins de Pittsburgh

Les Penguins sont ceux qui ont pris le «risque» d’aller chercher Erik Karlsson et son différentiel de -26 l’an dernier. Mais la stratégie s’avèrera payante, car c’est par son apport offensif (101 points en 2022-2023) que le gagnant du trophée Norris se démarquera, et les vieux Penguins batailleront en haut du classement dans la Métropolitaine.

Sharks de San Jose

Les pauvres Sharks ne feront assurément pas les séries, mais ils miseront sur deux marqueurs de 30 buts: le Québécois Anthony Duclair et un certain... Mike Hoffman.

Kraken de Seattle

Après avoir atteint les séries à sa deuxième saison dans la LNH, le Kraken sera décevant cette année. Un retour à la case départ.

Blues de St. Louis

Samuel Blais sera l’un des joueurs les plus importants chez les Blues cette année. L’attaquant de Montmagny reprendra là où il a laissé à son retour à St. Louis: il a conclu la dernière saison avec 20 points à ses 31 derniers matchs.

Lightning de Tampa Bay

Après avoir atteint le plateau des 50 buts l’an dernier, Brayden Point fera encore mieux cette saison. Il inscrira au moins neuf filets de plus et passera le cap des 60 buts.

Maple Leafs de Toronto

À 33 ans, John Tavares connaîtra sa meilleure campagne dans la LNH. Le premier choix du repêchage de 2009 fera 90 points, soit deux de plus qu’à sa première saison à Toronto.

Canucks de Vancouver

Ce n’est pas Elias Pettersson, mais Andrei Kuzmenko qui sera le meilleur pointeur du club, à sa deuxième campagne en Amérique du Nord. Le Russe a fait 74 points en 2022-2023, contre 102 pour Pettersson.

Golden Knights de Vegas

Jack Eichel va faire taire la majorité de ses détracteurs en inscrivant au moins 80 points, ce qui représentera la meilleure production offensive de sa carrière, à ce jour.

Capitals de Washington

John Carlson ne sera pas le meilleur pointeur parmi les défenseurs des Capitals. Ce sera Rasmus Sandin, 23 ans, qui en a totalisé 35 l’an dernier, à Toronto et à Washington.

Jets de Winnipeg

Cole Perfetti doublera sa production offensive de l’année passée et il atteindra le cap des 60 points, à 21 ans.