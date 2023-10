Le puzzle de la NFL continue de prendre forme

Le prince Lawrence commence le bal dimanche matin avec une superbe victoire dans son deuxième domicile. Espérons qu’il ne fasse pas un Travis de lui-même et ne tente pas de séduire Kate Middleton et mettre le calvaire encore plus dans la NFL cette année.

Matt Canada s’achète peut-être une fin d’année de contrat avec les Steelers. Quel match épouvantable, et il peut remercier les mains plein de vaseline des receveurs des Ravens pour cette victoire à l’arrachée.

Nathaniel Hackett et les Jets ont eu le dernier mot sur le mal aimé Sean Payton à Denver. Retour aussi pour Breece Hall dans le stade dans lequel il s’était blessé au genoux l’année dernière avec un match du tonnerre. Les bons gagnent, les méchants perdent. Victoire morale.

Joe Burrow a fait son Pilates toute la semaine et revient FINALEMENT en force. Est-ce que c’est le retour des Bengals ? Je pense que oui !

Pat Mahomes Et Mr.Pfizer font leur affaire sans Taylor Swift à mon grand bonheur et remporte un match contre les petits Vikings.

Et Brock Purdy et celui qui murmure à l’oreille des quarts arrières ont absolument piétiné les pauvre Cowboys. Absolument pas dans la même ligue.

Les 49ers se dirige vers une quinzième victoire et le titre de peut-être la meilleure équipe de tout les temps ?!

À force d’accumuler les victoires de la sorte...ça va être dur de ne pas y croire.

À la semaine prochaine !

Broncos country, LETS RIDE !