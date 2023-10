La présence d'Anderson sur le premier trio expliquée

Ça semble déjà loin, mais il y a quelques semaines à peine, alors que le camp d'entraînement des Canadiens venait de s'ouvrir, l'une des principales questions était de savoir quel serait le joueur qui complèterait l'unité formée de Cole Caufield et de Nick Suzuki pour débuter la saison. Alex Newhook? Kirby Dach? Sean Monahan?

Ce matin, à un peu plus de 48 heures du match d'ouverture contre les Maple Leafs et au terme de plusieurs expériences réparties sur plus d'un mois, la réponse est venue d'elle-même: c'est Josh Anderson qui s'entraînait aux côtés des no 14 et 22.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont fait valoir leur mécontentement, avançant qu'Anderson n'était pas, considérant ce qu'il avait démontré sur cette chaise l'an dernier, le complément idéal sur l'unité principale.

En quête de réponses, Eric Engels de Sportsnet et moi-même avons demandé à Martin St-Louis d'expliquer sa décision.

En vidéo principale, je vous résume le tout.

Aussi:

-Pourquoi avoir choisi Ylonen et Barron plutôt qu'Heineman et Norlinder? Les commentaires de l'entraîneur.

-Qu'est-ce que le trio Pearson-Monahan-Gallagher amènera concrètement? Pearson offre une réponse intéressante.

-Harvey-Pinard commente sa présence sur le quatrième trio, quelques heures à peine après une audition réussie avec Caufield et Suzuki.

Bon début de semaine et... bonne écoute!