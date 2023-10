Crosby, Malkin et Letang s’apprêtent à écrire l’histoire

Les piliers des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang établiront un record du sport professionnel nord-américain mardi soir.

Lors de la visite des Blackhawks de Chicago au PPG Paints Arena, ils deviendront le premier trio de coéquipiers à entamer une 18e saison consécutive ensemble. Ce match sera d’ailleurs diffusé sur les ondes de TVA Sports.

• À lire aussi: Un vétéran québécois nommé capitaine du Rocket

• À lire aussi: Les Québécois sont mal en point à Columbus

Crosby, Malkin et Letang partageaient le record de 17 saisons de suite avec les anciens des Yankees de New York Derek Jeter, Mariano Rivera et Jorge Posada. Les trois joueurs de baseball ont œuvré ensemble dans l’uniforme des Bombardiers du Bronx de 1995 à 2011.

«Pour être honnête, ça veut dire beaucoup. Nous avons eu la chance de remporter trois championnats ensemble. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, a déclaré Letang, dont les propos ont été rapportés par le nhl.com. Ces deux gars-là ont toujours été là pour moi.»

Crosby s’est rappelé les premiers moments que le trio a vécu ensemble.

«L’anglais de "Geno" était un peu inégal à ce moment-là, a dit le célèbre numéro 87. L’anglais de "Tanger" l’était aussi, maintenant que j’y pense. Nous étions très jeunes et essayions de comprendre les choses.»

«Nous nous sommes vraiment beaucoup appuyés les uns sur les autres à l’époque et encore aujourd’hui. Peu de choses ont changé à ce niveau.»

Pour l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, les trois hockeyeurs sont des «talents générationnels».

«J'ai toujours dit et cru que ces gars sont le meilleur noyau que j'ai certainement côtoyé et dont j'ai été témoin», a-t-il affirmé.

«Ce sont des talents générationnels, je pense que ça va de soi. Il y a tellement d’éléments intangibles qu'ils apportent à la table, ils représentent tout ce qu'il y a de formidable dans le hockey.»

«C’est juste spécial, a renchéri Crosby. Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Ce n'est pas facile. Il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de changements avec les équipes, surtout de nos jours où l’on voit qu’il est si rare que des joueurs puissent rester dans la même équipe. Le fait que nous ayons pu faire ça, c’est vraiment spécial.»

«Nous apprécions ça. Nous sommes reconnaissants et j’espère qu’il nous reste encore quelques années ensemble.»