CH: deux joueurs rétrogradés à Laval

Les Canadiens de Montréal ont annoncé avoir cédé l’attaquant Emil Heineman et Mattias Norlinder au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Le club en a fait l’annonce lundi, lors de la dernière journée où les équipes de la Ligue nationale doivent remettre leur liste de 23 joueurs.

Cela signifie notamment que les Canadiens amorceront la saison 2023-2024 avec trois gardiens, soit Jake Allen, Samuel Montembeault et Cayden Primeau. L’organisation risquait de perdre le dernier s’il était retranché, car son nom aurait dû être inscrit au ballotage.

Heineman, 21 ans, s’était joint au Rocket dans les derniers moments de la saison 2022-2023. Il avait fait une très belle impression avec une récolte de sept buts et deux aides pour neuf points en 11 parties. Le Suédois a été acquis par le Tricolore des Flames de Calgary en février 2022. Il était l’un des éléments reçus en retour de Tyler Toffoli.

Pour sa part, Norlinder est un choix de troisième ronde (64e au total) des Canadiens au repêchage de 2019. Il a principalement porté les couleurs du Rocket pendant les deux dernières saisons. En 2021-2022, il a disputé six parties et obtenu une mention d’aide en six partie avec la Sainte-Flanelle.