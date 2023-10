Le Rouge et Or s’impose devant Concordia malgré un lent départ

Pour un deuxième match consécutif face à Concordia, le Rouge et Or de l’Université Laval a connu un lent départ en route vers un gain de 23-7 face aux Stingers dans un match disputé cet après-midi au PEPS devant une foule de 13 786 spectateurs.

Ce match était présenté à TVA Sports.

En avance 14-7 à la demie, le Rouge et Or a inscrit un majeur dès la première série du 3e quart. Les Stingers ont connu une belle poussée avec moins de trois minutes au match, mais le demi de coin recrue Jordan Lessard a réussi sa deuxième interception de la rencontre pour sceller la victoire, sa 3e en deux parties contre Concordia.

Le Rouge et Or porte sa fiche à cinq victoires et un revers et retrouvera les Carabins de l’Université de Montréal, samedi prochain, au CEPSUM. Quant aux Stingers, leur dossier est maintenant de 2 gains et trois échecs et accueillera le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Touché de Kevin Mital à son retour

Absent lors des deux dernières parties en raison d’une blessure à une cheville, Kevin Mital a souligné son retour avec un touché sur une passe de huit verges. Il s’agissait de son 22e majeur en carrière à égalité avec Sylvain Girard, des Stingers, au 2e rang de l’histoire du RSEQ. Le record est de 25 et appartient à Alexandre Fox, des Gaiters de Bishop’s.

Les unités spéciales frappent encore

La présence inattendue du soleil a semblé redonner de la vigueur au Rouge et Or qui a connu un bon deuxième quart.

Auteur d’un touché sur un retour de dégagement de 100 verges samedi dernier à McGill, Guillaume Cauchon a frappé de nouveau. Eric Maximuik a loupé une tentative de placement de 51 verges et le retourneur a ramené l’objet dans la zone des buts sur une distance 110 verges pour son deuxième majeur en carrière.

Le retour de Cauchon est le deuxième plus long de l’histoire du Rouge et Or après celui de 115 verges de Daniel Fleury le 7 septembre 1998 face aux Ravens de Carleton.

Cauchon a réussi le 5e plus long retour sur un placement raté. Le record appartient à Marc-Antoine Dequoy, des Carabins de l’Université de Montréal, qui a galopé sur 124 verges le 7 septembre 2019 contre McGill.

L’offensive a apporté sa contribution en profitant d’une bonne position de terrain et d’une pénalité de rudesse contre Concordia. La poussée s’est soldée par un touché du

secondeur William Tremblay qui est utilisée comme quart-arrière dans les situations de courts gains.

Avec cinq secondes à égrainer au cadran, le Rouge et Or aurait pu doubler son avance, mais Isaac Gaillardetz n’a pas été en mesure de capter une passe d’Arnaud Desjardins. Le Rouge et Or avait opté d’y aller pour un jeu dans la zone des buts au lieu de tenter un placement.

Lent départ du Rouge et Or

Pour un deuxième match consécutif face aux Stingers, le Rouge et Or a connu un lent départ au premier quart. L’offensive n’a pas réussi à se mettre en marche.

Les Stingers ont ouvert la marque. Gabriel Tremblay a frappé le quart-arrière Arnaud Desjardins et le ballon s’est retrouvé dans les mains du joueur de ligne défensive Jacob Bélair qui a été stoppé à la ligne d’une verge.

Après deux faufilades d’Adrien Guay qui ont avortées, les Stingers ont finalement atteint la zone des buts sur un 3e essai à la faveur d’une course de Franck Tchembe.