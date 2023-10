Édouard Julien et les Twins rebondiront-ils?

Édouard Julien et les Twins du Minnesota tenteront de rebondir ce soir.

Malgré une remontée tardive, l’équipe du Québécois a perdu 6-4 dans le premier match de la série de division contre les Astros de Houston, samedi. Le deuxième affrontement sera présenté à TVA Sports à compter de 20h.

Hier, le début de match a été fatal pour les Twins, qui accusaient un retard de 5-0 après cinq manches. Ils se sont réveillés en septième lorsque Jorge Polanco a étiré les bras avec deux coureurs sur les sentiers. Son coéquipier Royce Lewis l’a ensuite imité pour réduire la marque à 5-4.

Mais ce fut trop peu, trop tard, les Astros inscrivant un circuit plus tard dans la manche, l’œuvre de Yordan Alvarez.

Julien a été relativement calme dans le premier duel entre les champions des sections Centrale (Twins) et Ouest (Astros). En quatre présences au bâton, il a frappé un coup sûr (un double), soutiré un but sur balles et a été retiré deux fois sur des prises.

Soulignons que les Twins ont remporté quatre de leurs six rencontres face aux Astros en 2023.