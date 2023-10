À VOIR: Lane Hutson se donne en spectacle... pendant 36 minutes!

Lane Hutson a offert tout un spectacle à son premier match de la saison dans la NCAA, samedi.

Après avoir multiplié les chances de marquer, l’espoir des Canadiens de Montréal a donné la victoire à l’Université de Boston en prolongation contre Bentley. Voyez, dans la vidéo ci-dessus, un montage de ses meilleurs moments dans cette rencontre remportée au compte de 3-2.

Utilisé à profusion, Hutson a passé pas moins de 36 minutes sur la glace. Et il s’est fait remarquer, avec huit occasions de marquer à cinq contre cinq et sept tirs au but.

Le défenseur amorce sa deuxième saison à l’Université de Boston. L’an passé, le natif du Michigan a récolté 48 points en 39 rencontres. Une statistique extraordinaire pour un joueur de première année dans les rangs universitaires américains.

Hutson a été repêché au deuxième tour (62e au total) par le CH en 2022.

Par ailleurs, un autre espoir du Tricolore s’est signalé samedi. Le gardien Jacob Fowler, choisi au 69e rang cette année, a signé sa première victoire dans la NCAA avec Boston College, par la marque de 2-1 contre les champions nationaux en titre, Quinnipiac. Voici son arrêt le plus spectaculaire de la soirée :