Remparts: Un week-end de quatre points qui fera du bien

Les sourires étaient larges aux abords du vestiaire des Remparts de Québec samedi soir. Après avoir encaissé quatre revers consécutifs en début de saison, l’équipe venait d’enregistrer sa deuxième victoire en autant de jours en l’emportant 3-2 en tirs de barrage face aux Foreurs de Val-d’Or.

Les Foreurs, qui tentaient de se reprendre suite à leur défaite de la veille face aux diables rouges, ont ouvert la marque par l’entremise de Mathis Ouellet lors d’un double avantage numérique en milieu de première période. Puis les Remparts ont répliqué par la bouche d’Andrew Gweon quelques instants plus tard lorsque celui-ci a sauté sur une rondelle échappée en zone défensive par Zachaël Turgeon.

Lors du deuxième engagement, les visiteurs ont de nouveau pris les devants en avantage numérique grâce à un but du natif de Mont-Joli, Nathan Drapeau. Ils ont cependant fait face à plus d’une vingtaine de lancers lors de la troisième période, moment où le vétéran Zachary Marquis-Laflamme a créé l’égalité et forcé la tenue d’une période de prolongation. Celle-ci n’a pas fait de maître et Vsevolod Kamarov a scellé l’issue de la rencontre lors de la 5e vague de tirs de barrage.

«J’ai aimé nos deux premières périodes, mais on a encore un jeune groupe. Il faut apprendre à finir nos matchs. Sans dire que nous avons joué sur les talons en 3e période, nous n’étions certainement pas les agresseurs», a analysé l’entraîneur des Foreurs, Maxime DesRuisseaux, après la rencontre.

Confiance

Dans le camp des Remparts, l’attaquant Mikaël Huchette et l’entraîneur-chef Éric Veilleux notaient que les deux victoires de la fin de semaine allaient être bonnes pour la confiance de l’équipe.

«D’être allé chercher les deux matchs contre une équipe qui n’avait pas perdu [avant de nous rencontrer], pour la confiance, c’est l’fun», mentionnait notamment Huchette en affirmant que le fait que «tout le monde avait été à sa tâche» avait fait la différence.

Le natif de Saint-Hyacinthe a aussi souligné le travail du gardien Quentin Miller qui a réalisé 29 arrêts, dont plusieurs cruciaux en prolongation. Ces éloges étaient également partagés par Éric Veilleux. «Il a montré l’an dernier qu’il était un bon gardien. Il s’est fait repêcher. Aujourd’hui, il a prouvé ce que la Ligue nationale avait vu sur lui. Il est en train de se bâtir une identité et une confiance, c’est très bon signe».

Discipline à trouver

Le prochain défi des diables rouges sera toutefois de trouver une façon de fréquenter moins régulièrement le banc de punition. Après avoir accordé six supériorités numériques à leur adversaire la veille, ils en ont offert sept samedi après-midi.

«Il va falloir s’attaquer à ça. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui commencent. Je ne commencerai pas à blâmer personne, notre désavantage numérique et nos gardiens vont bien, mais ce n’est pas la meilleure façon d’aborder un match», a fait valoir Veilleux sans être en mesure de s’expliquer l’indiscipline de sa troupe. «Si je le savais, après six [désavantages numériques] hier, nous n’en aurions pas pris sept aujourd’hui. Comme les joueurs, on a congé demain. On va penser à quelque chose...»

Les Remparts reprendront l’action jeudi en affrontant le Phoenix à Sherbrooke.