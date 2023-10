Le clan Clavel crie au vol

Kim Clavel (17-2-0) est convaincue qu’elle est championne du monde, mais les juges ont eu une lecture complètement différente de son affrontement avec Evelin Bermudez (19-1-1, 6 K.-O.) qui l’a emporté dans une décision partagée des juges.

Le promoteur Yvon Michel y est allé d’une sortie en règle contre le juge Benoit Roussel de Gatineau qui a remis un pointage de 96-94 en faveur de Bermudez, tout comme Frank Lombardi de Chicago. Bill Lerch du Connecticut a remis une carte de 98-92 à l’avantage de Clavel.

«Partout dans le monde, quand on se prépare à un combat de championnat du monde, la commission athlétique nous présente les juges. On ne les choisit pas, mais si on a une appréhension, on le dit. C’était comme ça avant au Québec.

«Quand la Régie a présenté les juges, on a juste dit qu’on ne voulait pas Benoit Roussel parce qu’on avait des statistiques sur lui, mais ils l’ont pris quand même.»

«Quand tu dis qu’une personne de chez nous a le destin de Kim dans ses mains, on ne lui demande pas de la favoriser, mais d’être juste. Il n’y a personne qui a vu Bermudez gagnante dans toutes les personnes qui nous entourent», a pour sa part pesté l’entraîneuse de Clavel Danielle Bouchard.

Clavel y est allée d’une formule choc pour expliquer comment elle se sentait : «J’ai déjà eu un chum qui m’a trompé et ç’a fait moins mal qu’en ce moment.»

Double championne

L’Argentine Evelin Bermudez conserve donc ses deux titres mondiaux de championne des mi-mouches IBF et WBO. Pourtant, Clavel semblait bien en selle et disputait un combat presque sans erreur.

«Dans le coin, quand j’ai fini le 10e round, je sentais que je l’avais. Je n’ai pas eu de blessure, j’ai été en contrôle tout le long. Elle a parfois terminé les rounds en force, mais tu ne gagnes pas en dix secondes», a lancé Kim Clavel quelques minutes après le combat.

«C’est sûr que ce n’est pas fini. Je suis de calibre mondial, je suis une championne du monde. Je suis capable d’unifier les titres, je n’ai pas plafonné. Je n’enlève rien à Bermudez, mais j’ai plus d’outils et je suis plus stratégique qu’elle.»

Deuxième défaite

On se demande ce que Clavel aurait pu faire de plus pour venir à bout de Bermudez.

«Je suis fâchée et déçue, mais je suis tellement fière de ma performance», a lancé la boxeuse.

C’était mon 19e combat et je pense que c’était mon plus stratégique.

Il s’agit d’une seconde défaite en combat de championnat du monde cette saison pour Clavel qui s’était aussi inclinée à la décision contre Yesica Nery Plata en janvier dernier dans un duel où les titres mondiaux WBA et WBC étaient à l’enjeu.

Clavel estime par ailleurs que cette défaite l’a fait reculer dans sa progression.

«J’aurais peut-être eu une revanche contre Plata et une chance d’unifier les quatre ceintures, mais tout ça est retardé à cause de cette décision.»

Responsable

Pourtant, Clavel a bien géré son combat en optant pour des attaques courtes, mais précises.

Clavel a donné beaucoup de fil à retordre à son adversaire avec ses attaques précises pendant que l’Argentine touchait beaucoup les gants de Clavel.

Et comme Bermudez a disputé le 10e round comme une boxeuse qui semblait croire qu’elle avait besoin d’un knock-out, on pensait que c’était dans la poche pour Clavel.

«Kim a boxé responsablement en défensive, a insisté Yvon Michel. Elle a touché plus souvent, elle a contrôlé l’action. De l’autre côté, ils étaient découragés après le combat.

«Kim a été intelligente et brillante. C’est sa plus belle performance en carrière et pour moi, elle est la meilleure boxeuse de la division, elle n’est juste pas championne.»