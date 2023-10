Malgré les vives critiques à son endroit, John Schneider sera de retour à titre de gérant des Blue Jays de Toronto la saison prochaine.

C'est ce qu'a confirmé le directeur général Ross Atkins, samedi matin.

Son avenir dans la Ville Reine était incertain en raison de l'élimination des Jays après seulement deux matchs contre les Twins du Minnesota.

Sa décision de retirer le lanceur partant José Berrios après trois manches pour amener le lanceur gaucher Yusei Kikuchi dans le deuxième affrontement, mercredi, a été décriée de toutes parts. Surtout que les Jays ont ensuite concédé deux points aux Twins.

«Vous pouvez vous asseoir ici et me remettre en question, remettre en question l'organisation, remettre en question n'importe qui. Je comprends ça», avait déclaré Schneider, ému, après la défaite de 2-0 de son équipe.

«C’est brutal, avait-il ajouté. C’est dommage et ça va me prendre un certain temps pour digérer tout ça. Il y a plusieurs chiffres à considérer. Chaque fois, vous devez essayer de saisir la meilleure opportunité.»

Atkins a affirmé qu’il a été surpris de ce choix de Schneider, mais qu’il le comprenait.

Plus tôt cette semaine, un membre du personnel a quitté le navire. Jeudi, l’entraîneur au troisième but, Luis Rivera, a annoncé sa retraite. Il travaillait pour le club canadien depuis 2011.

Rivera a confié au réseau Sportsnet que sa décision avait été prise il y a quelques semaines et qu'elle n'avait rien à voir avec l'échec des Jays en séries éliminatoires.