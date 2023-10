CH: cinq choses à surveiller ce soir

Les Canadiens disputeront, ce soir, le dernier match de leur calendrier préparatoire. Face aux Sénateurs, à Kanata, Martin St-Louis aura donc une dernière occasion d'effectuer quelques expériences avant que ne s'amorce la saison, mercredi, à Toronto.

Voici cinq choses à surveiller pour l’affrontement de ce soir.

Rafaël Harvey-Pinard sur le premier trio

Crédit photo : MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

Les auditions se poursuivent à la droite de Cole Caufield et de Nick Suzuki. Ce soir, c'est Rafaël Harvey-Pinard qui complètera cette unité. Une belle chance à saisir pour la fierté d'Arvida.

Martin St-Louis: « On a de bonnes options. C'est un des casse-têtes qu'on essaie de régler. »

Point de presse de Martin St-Louis -

Harvey-Pinard: « Il y a des évaluations dans tous les matchs préparatoires. Les entraîneurs font des tests pour voir la connexion entre les joueurs. C’est un beau défi et une belle occasion de jouer dans le top 6 pour démontrer que je peux jouer avec ces gars-là. »

Point de presse de Rafaël Harvey-Pinard -

La progression de Juraj Slafkovsky

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Juraj Slafkovsy occupera l'aile droite en compagnie d'Alex Newhook et de Kirby Dach. Il s'agira d'une cinquième présence en six matchs pour le Slovaque. Aucun joueur du Canadien n'a disputé autant de matchs préparatoires cet automne. Chez le Tricolore, on voulait s'assurer que la machine soit bien en marche et il semble qu'on est satisfait de ce que l'on voit.

Martin St-Louis: « C'était important qu'il dispute le plus de matchs possible pour qu'il puisse prendre son rythme et retrouve ses repères. On voit une belle progression. Il est très engagé, il joue avec des objectifs. Ça transparait sur le nombre de fois qu'il touche à la rondelle. Il est plus conscient de son environnement. »

Le retour de Matheson

Crédit photo : Photo MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Le vétéran de 29 disputera un premier match préparatoire. Initialement, il devait affronter les Sénateurs, le 27 septembre, mais une blessure au bas du corps avait incité la direction du Tricolore à le retirer de la formation par mesure préventive. Pour l’occasion, il sera jumelé à Gustav Lindtröm.

Un match complet pour Samuel Montembeault

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Samuel Montembeault obtiendra le départ. Le plan est de lui faire garder les buts pour la totalité de la rencontre, ce que le gardien de Bécancour n’a pas encore eu l’occasion de faire depuis le début du camp d’entraînement. Est-ce que ça signifie qu’il sera le gardien partant à Toronto, mercredi? Ça reste à voir. Il sera secondé par Cayden Primeau.

Justin Barron

Crédit photo : Photo AFP

Parmi les chaises qu’il reste encore à désigner, il y a celle qu’occupera Justin Barron. En sa qualité de droitier, il a avantage sur certains des coéquipiers avec qui il lutte pour un poste. Il aura une dernière chance de se démarquer ce soir. Il risque d’obtenir du temps de jeu en supériorité numérique. À lui de la saisir.

Martin St-Louis : « On ne parle pas beaucoup de lui, mais il était à son affaire. Je considère qu’il a connu un bon camp. »

Formation du Canadien :

Cole Caufield – Nick Suzuki – Rafaël Harvey-Pinard

Alex Newhook – Kirby Dach – Juraj Slafkovsky

Emil Heineman – Sean Monahan – Joel Armia

Michael Pezzetta – Jake Evans – Jesse Ylönen



Mike Matheson – Gustave Lindström

Mattias Norlinder – Justin Barron

Arber Xhekaj – Jordan. Harris



Samuel Montembeault

Cayden Primeau

Formation des Sénateurs :

Jiri Smejkal – Ridly Greig – Egor Sokolov

Dominik Kubalik – Roby Jarventie – Josh Bailey

Parker Kelly – Mark Kastelic – Tarun Fizer

Bokondji Imama – Zack Ostapchuk – Zack MacEwen



Erik Brannstrom – Travis Hamonic

Jacob Larsson – Maxence Guénette

Dillon Heatherington – Nikolas Matinpalo



Mads Sogaard

Joonas Korpisalo