William Nylander pourrait signer avec les Leafs cette saison

L’attaquant William Nylander a autorisé son agent Lewis Gross à négocier avec les Maple Leafs de Toronto pendant la saison quant à une possible prolongation de contrat.

C’est ce qu’a indiqué le site The Athletic.

Le hockeyeur de 27 ans écoulera en 2023-2024 la dernière année d’un contrat de six ans et de 41,4 millions $ et sans une nouvelle entente, il deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain. Les relations entre Nylander et l’organisation ontarienne ont été parfois tendues, notamment avant la signature de son pacte actuel; même s’il pouvait s’entendre avec les Leafs, il avait choisi de ne pas discuter au cours du calendrier régulier 2017-2018 et éventuellement, les parties concernées ont réglé le tout juste avant l’échéance du 1er décembre 2018 pour les joueurs autonomes avec compensation, évitant au patineur de manquer toute l’année.

En septembre dernier, le directeur général Brad Treliving a précisé que le dossier de Nylander constitue une priorité à ses yeux et que les canaux de communication avec Gross resteront ouverts. Auparavant, le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a rapporté que Toronto avait tenté d’échanger le principal intéressé durant la saison morte. Cependant, le projet aurait avorté à cause de la compensation offerte par d’autres formations jugée insuffisante.

L’ailier a amassé 40 buts et 47 mentions d’aide pour 87 points en 82 rencontres durant la dernière campagne.